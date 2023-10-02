برازيلية تَعرُضُ أعمالها في معرض دبي للخط العربي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – تُعْرَض لوحات الفنانة البرازيلية زانا ازيريدو في معرض دبي للخط العربي الذي يقام كل عامين والذي انطَلَقَ يوم الأحد 1 تشرين الأول/أكتوبر ويستمر حتى نهاية هذا الشهر في المبنى رقم /6/ في حي دُبَي للتصميم، في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم اختيار زانا المقيمة في دولة الإمارات للمشاركة من خلال إعلانٍ لهيئة الثقافة والفنون في دبي.

وتشارك زانا في هذا المعرض من خلال لوحتين ثنائيتي المشاهد لمقتطفاتٍ من المعزوفة الموسيقية البرازيلية“مكتشف البحار السبعة، وهي من تأليف ميشيل جيلسون ميندونسا وتيم مايا، مكتوبة بالخط العربي بأسلوب الكتابة الجدارية، بالإضافة لصور مستلهمة من كلمات الأغنية. ويظهر هذا العمل المنجز من الأكريليك على قماش مطبوع صوراً لأسماكٍ ذهبية على خلفية زرقاء ومُغِرَة. حيث تمثل الألوان البحر والشواطئ التي تُنشِدُها كلمات الأغنية.

الخط – الكتابة الجدارية والموسيقى والشعر

إن اللوحات ثنائية المشاهد هي جزء من مجموعة زانا التي أطلقت عليها اسم Fusion (في الصورة أعلاه الفنانة مع قطع من المجموعة خلال افتتاحية المعرض). وتُعْرَضُ اللوحات في معرض الخط العربي بطريقة اسْتُلْهِمَتْ من الموسيقى البرازيلية لفنانين مثل تياغو لورك وإيفيتشي سانغالو وأدريانا كالكانيوتو ووكايتانو فيلوزو وجيرالدو ازيفيدو. وقد تم نفيذ هذه الأعمال باستخدام الأكريليك والزيت بطريقة تنتقل بجوهر الشعر إلى مظهر مرئي، وتلتقطُ معنى وإيقاع وعمق الكلمات وتنقلها إلى اللوحة.

وتَصِف الفنانة مجموعة Fusion وكأنها احتفالية للثقافات. تناغم بين الموسيقى والشعر والرسم وكلمات وألحان الأغنية البرازيلية مجسدٌ ومصورٌ بالخط العربي، يهدف إلى خلق خليط بين العالمين اللاتيني والعربي. وتؤكد زانا بأنها اختارت أغاني وموسيقى انتقائية كعالمنا الحالي وإن معيار اختيار هذه الأغاني هو شاعرية كلماتها“تُلامِسُ الروح”.

تُقيمُ زانا في الامارات العربية المتحدة منذ 14 عاماً. حيث بدأت بالابداع في سن العاشرة وعندما تجاوزت الـ 20 عاماً كانت قد بدأت بإنجاز اللوحات الزيتية. وعندما كانت تعيش في لندن وتَدْرُسُ اللغة العربية أمست حينها عاشقة للخط العربي.

غامرت زانا في بداياتها في تشكيل الخط بالحبر وريش الخيزران بطريقة أكثر تقليدية. وقد تدربت مع فنانين من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة ومصر. وتطور العمل وأصبح يتضمن استخداما أكثر للألوان، والاكريليك على الزيت والقماش المطبوع.

كشاعرة وروائية، كان من الطبيعي أن تأتي بالكلمات والكتابة إلى عملها كفنانة تشكيلية، وبالتالي دمجها للشعر والرسم والخط. وتقول زانا إنها شغوفة بالكلمات والمعاني وغنائية اللغة. وفي العام الماضي كانت البرازيلية واحدة من أولئك الذين تم اختيارهن ليكونوا جزءاً من برنامج لتطوير الكُتَاب للناشئين الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

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