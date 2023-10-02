تعلن شركة LogRhythm عن تطورات كبيرة في منصة SIEM Cloud، LogRhythm Axon.

(MENAFN
- Ilex Content Strategies) من خلال استخدام عمليات التشغيل الآلي والتحسينات الجديدة في النظام الأساسي، سيتمكن فريق SOC من مكافحة التهديدات بشكل أكثر كفاءة وتقليل الفرق بين المهارات المطلوبة والمهارات المتاحة.
في برومفيلد، كولورادو، في 2 أكتوبر 2023 - أعلنت شركة LogRhythm، المتخصصة في مجال مساعدة فرق الأمن على مكافحة الانتهاكات، عن إصدارها الربع سنوي والسادس على التوالي ومرور عام واحد على إطلاق منصتها الابتكارية والمبنية على الـCloud SIEM والمعروفة بـ LogRhythm Axon. تهدف هذه المنصة إلى تحليل البيانات المتنوعة والإشارات المتفرقة التي تتعلق بالأمن وتحويلها إلى معلومات قيمة وقابلة للثقة، مما يساعد فرق الأمن في تحليلها واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف الانتهاكات والتهديدات الأمنية. يقدم هذا الإصدار الربع سنوي تحسينات وتوسعات كبيرة لمنصة Axon ومجموعة حلول LogRhythm بأكملها. ويعكس ذلك التزام الشركة بالابتكار المستمر في مجال الأمن السيبراني على المستوى العالمي.
أعرب كريس أومالي، الرئيس التنفيذي لشركة LogRhythm، عن اهتمام الشركة الكبير بتقديم قيمة مهمة لعملائها في مجال أمن المعلومات السيبرانية. وقال إن الشركة ملتزمة بالابتكار المستمر والتطوير لمواكبة التحولات والتحديات المستمرة في عالم الأمن السيبراني. وأضاف"بينما نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق Axon، فإن رضا العملاء هو أولويتنا الأولى، وهو ما يوجه كل قرار نتخذه." نؤمن أنه من خلال إحداث تحسينات مستمرة وتقديم الابتكارات وفهم احتياجات العملاء، يمكننا مساعدة مستخدمي منتجاتنا على التعامل بثقة وكفاءة في عالم أمن المعلومات السيبرانية المعقد".
تحسين كفاءة مركز عمليات أمن المعلومات (SOC) وتبسيط سير العمل للمحللين
يُكمل الإصدار الأحدث لـ Axon من LogRhythm القدرة على الاستجابة بسلاسة للتهديدات المحتملة داخل مركز عمليات أمن المعلومات (SOC). مع أساس الاستجابة للحوادث، يمكن لفرق الأمن الآن الاستفادة من Axon لأتمتة سير عمل الفريق من خلال إدارة الحالات. إدارة الحالة هي عملية تمكن المحللين من إنشاء حالات تلقائيًا لتتبع الاستجابات للتهديدات وتحسين سير عمل التحقيق مما يقلل من تكرار الجهود وتحسين استراتيجيات تخفيف التهديدات. ميزة Signal Replay هي ميزة جديدة تقدمها Axon لفرق عمليات أمن المعلومات (SOC)، تسمح لهم باختبار قواعد التحليلات. وتهدف هذه الميزة إلى ضمان تحسين اكتشاف التهديدات في بيئة العمل.
لمضاعفة جهود تعزيز كفاءة عمليات أمن المعلومات (SOC)، يقدم نظام LogRhythm SIEM (المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث) الآن تكاملًا سلسًا لعملية إضافة مصادر السجلات من خلال الإدارة المركزية. توفر هذه القدرة المحسنة في نظام المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) إمكانية إضافة مصادر السجلات بسهولة وفاعلية من خلال واجهة مركزية واحدة. لم تعد هناك حاجة للتنقل بين العديد من الخوادم وواجهات المستخدم، بل يمكن للمسؤولين إدارة هذه العملية المعقدة من خلال واجهة واحدة بسيطة مما يسهل سير العمل من خلال واجهة واحدة، ويزيد من الإنتاجية، ويقلل جهود العملية الإدارية.
تقليل الفجوة أو الاختلاف بين المهارات المطلوبة
تعمل شركة LogRhythm جاهدة لمعالجة الفجوة في المهارات التي تواجهها فرق الأمن عن طريق توفير ميزات تساهم في زيادة إنتاجية محللي الأمن وتسهيل عملية انضمامهم للفريق. تعمل مراكز الموارد الجديدة في منصة LogRhythm SIEM و LogRhythm Axon على توفير الأدوات والمعلومات اللازمة لفرق الأمن. تهدف هذه المراكز إلى مساعدة الفرق على فهم كيفية استخدام المنصات بأفضل طريقة وتحقيق القيمة بأسرع وقت ممكن. يوفر هذا المركز الشامل للموارد إمكانية الوصول السريع إلى البرامج التعليمية والوثائق ومعلومات الإصدار ومجتمع LogRhythm للحصول على الدعم من مجتمع الأمن.
توسع شركة LogRhythm منصة نظام المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) سحابية الأصل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
يسر شركة LogRhythm أيضًا أن تعلن عن نجاح توسيع منصة LogRhythm Axon SIEM الخاصة بهم إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. مع وجود نسخة جديدة في أستراليا، ستتوفر منصة LogRhythm Axon سحابية الأصل للعملاء لتوفير حل مرن لتعزيز عمليات الأمن وضمان حماية شاملة.
بالشراكة مع Seamless Software، شريك العام لـLogRhythm في أستراليا، ستتوفر أيضًا خدمات مُدارة لعملاء.LogRhythm Axon LogRhythm Axon تتقدم بشكل كبير كي تتجاوز توقعات العملاء عند استخدام منصة نظام المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) السحابية المعتمدة على البرمجيات كخدمة (SaaS). قال كريس بولان، المدير الإداري لشركة سلسلة إنتليجنس: "لقد انبهرنا بتصميم وهندسة المنصة، بالإضافة إلى وتيرة الابتكار المستمرة". نحن نعمل على تطوير منصتنا المُدارة Axon للاستفادة من إمكانيات المنصة وتوفير حلول الأمن السيبراني عالية المستوى والخدمات التي يحتاجها عملاؤنا لحماية منظماتهم.
تشمل التحسينات الإضافية التي تم إصدارها في التحديث الربع سنوي لحلول LogRhythm SIEM وLogRhythm NDR وLogRhythm Axon ما يلي:
LogRhythm Axon:
كشف الأنماط غير الاعتيادية للمستخدم للسفر غير المحتمل، يعني القدرة على اكتشاف أنماط سلوك المستخدمين التي تبدو غير متعارف عليها بشكل عام. يسمح هذا الكشف بحماية البيئة الخاصة بالمؤسسة من محاولات الوصول غير العادية والمشبوهة، مما يعزز الأمن ويحمي البيانات والأنظمة ضد التهديدات.
تعمل ميزة إدارة الحالات الجديدة على أتمتة الاستجابة للحوادث وسير عمل التحقيق، مما يساعد فرق عمليات أمن المعلومات (SOC) على تخصيص الموارد وتحديد أولويات عملهم وتحسين الكفاءة. يمكن إنشاء الحالات وإشعارات البريد الإلكتروني أو إرسالها تلقائيًا عند تشغيل قاعدة تحليلية، مما يشير إلى أن الحدث يتطلب اهتمامًا فوريًا.
تساعد القدرة على البحث في الأحداث الشائعة المحللين في العثور على أحداث أمن ذات صلة في مصادر سجلات مختلفة من مزودين مختلفين دون الحاجة إلى معرفة مسبقة بالبنية الداخلية لسجل الأحداث.
تعمل إعادة تشغيل الإشارة الجديدة على تعزيز عملية تطوير الكشف عن التهديدات من خلال السماح باختبار قواعد التحليلات للتأكد من ضبطها وتحسينها لتناسب بيئتها.
LogRhythm SIEM:
تسهّل عملية تشغيل Beats وOpen Collectors من LogRhythm على المستخدمين جمع وتوحيد البيانات من مختلف مزودي الخدمات السحابية. يتم توفير هذه الخدمات في مكان واحد، مما يقلل بشكل كبير من تعقيد سير العمل.
تم تطوير عملية تشغيل مصدر سجلات واجهة برمجة التطبيقات (API) لتسهيل إدارة Open Collectors وBeats.
مكتبة موسعة من مصادر السجلات المدعومة وعملية التحليل لتحسين الترابط والتحليل.
مركز الموارد داخل المنصة للوصول إلى البرامج التعليمية والإعلانات والوثائق والدعم.
LogRhythm NDR:
يتم تتبع وتسجيل عنوان IP الفعلي للمستخدمين والأجهزة الواقعة وراء جهاز توازن الحمل IP Behind Load Balancer Tracking. وبفضل ذلك، يمكن تحديد العنوان IP الفعلي للجهاز الذي يتفاعل مع النظام أو يتسبب في وقوع حادث. هذا يساعد في تسريع وتحسين قدرة التشخيص السريع عند الاستجابة لحوادث الأمن. فمع معرفة العنوان IP الفعلي، يمكن للفريق الأمن أن يتفاعل بشكل أسرع وأكثر دقة للتحقق من الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تحسين سياق مخرجات النموذج لتمكين اتخاذ إجراءات أسرع تجاه التهديدات حيث أن المعلومات ذات الصلة متاحة بسهولة.
بالإضافة إلى التزام LogRhythm بالابتكار وتوفير حلول سيبرانية متكاملة، ظهرت Novacoast أيضًا كمقدم خدمات Axon الأول لقاعدة عملاء LogRhythm. تقدم Novacoast خدمات أمنية مبتكرة تضيف قيمة جديدة لمجموعة LogRhythm Axon الممتازة.
حسب ما صرح به جوناثان بون، مدير أمن المعلومات في Novacoast: "تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية فاعلية ومرونة منصة LogRhythm في تعزيز برامج الأمن في بيئات متنوعة، نحن سعداء وفخورون بأننا جزء من هذا التطوير LogRhythm Axon وتلبية احتياجات العملاء في مجال الأمن السيبراني، كما نساهم في دفع تقدم المشهد الأمني السيبراني إلى الأمام، فمعًا نلبي احتياجات الصناعة ونضع المعايير لخدمات الأمن."
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نبذة عن LogRhythm
تساعد LogRhythm فرق الأمن على الحد من الهجمات السبرانية عن طريق تحويل البيانات والإشارات المنفصلة إلى معلومات قيمة وموثوقة يمكن لفرق الأمن الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات أمنية فعّالة، من خلال ربط البيانات المتنوعة من مصادر السجلات ومصادر الاستخبارات والتهديدات، واستخدام تقنيات التعلم الآلي المتطورة التي تكتشف الحالات الشاذة المشبوهة في حركة المرور على الشبكة وسلوك المستخدمين، تستطيع LogRhythm تحديد التهديدات السيبرانية بدقة وتمكين فرق الأمن من الاستجابة بسرعة وكفاءة.
يسهل على منصة LogRhythm تحقيق قيمة سريعة والتكيف مع مشهد التهديدات المتطور باستمرار بفضل مرونة النشر السحابي الأصلي والاستضافة الذاتية، وعمليات التكامل الاستثنائية، والخدمات الاستشارية. معًا، تقوم LogRhythm وعملاؤنا بمراقبة الهجمات السبرانية واكتشافها والتحقيق فيها والرد عليها بثقة. r/>
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