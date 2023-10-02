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الأمم المتحدة تشدد على أهمية وجود آلية وطنية موحدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات في ليبيا

10/2/2023 9:21:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي عن قلقه إزاء المبادرات الأحادية والمتنافسة من مختلف الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات في البلاد، مشددا على أهمية وجود آلية وطنية موحدة .

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان يوم الاثنين إن باتيلي عبر عن قلقه بعد زيارته في 16 أيلول/سبتمبر لدرنة المدينة الأكثر تضررا من الفيضانات المميتة.
وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أن مثل هذه الجهود أحادية الجانب من شأنها تعميق الانقسامات القائمة وعرقلة جهود إعادة الإعمار في البلاد، وتتعارض مع تضامن الشعب الليبي ووحدته الوطنية استجابة للكارثة.

وشدد البيان على أهمية وجود آلية وطنية موحدة للمضي قدما في إعادة الإعمار بفعالية وكفاءة.

كما أثار البيان مخاوف الشعب الليبي بشأن التقديرات التعسفية للتكاليف ومبادرات إعادة الإعمار أحادية الجانب التي تم الإعلان عنها دون شفافية.

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