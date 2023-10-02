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مقتل سيناتور أمريكي وزوجته وطفليهما في حادث تحطم طائرة في ولاية يوتا

10/2/2023 9:21:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قتل سيناتور أمريكي وأسرته في حادث تحطم طائرة صغيرة في ولاية يوتا الأمريكية، حسبما ذكرت السلطات يوم الاثنين.

وتحطمت الطائرة الصغيرة على الأرض في منطقة نائية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كانيونلاندز الإقليمي في شرق ولاية يوتا، وفقا للسلطات المحلية.

وقالت الشرطة إن الحادث أسفر عن مقتل قائد الطائرة والسيناتور بولاية نورث داكوتا، دوج لارسن، وزوجته وطفليهما.

وأكدت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في بيان أن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت حوالي الساعة 0820 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

وستقوم الإدارة والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل بالتحقيق في الحادث.

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