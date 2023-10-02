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وزارة الدفاع في النيجر: مقتل 29 جندياً في هجوم بعبوات ناسفة وعربات انتحارية

10/2/2023 9:21:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل 29 جندياً في غرب النيجر في هجوم بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع فجر الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان بثّه التلفزيون الوطني إنّ "مفرزة من قوات الأمن تعرّضت شمال غرب تاباتول لهجوم معقّد نفّذه أكثر من مئة إرهابي وتمّ خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية" وأسفر عن مقتل 29 جندياً وتقرّر إعلان الحداد الوطني عليهم لمدة ثلاثة أيام.


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