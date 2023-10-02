مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تغلق على تباين



أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 15ر74 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 35ر33433 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 34ر0 نقطة، أو اقل من 1ر0% ، ليصل إلى 39ر4288 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 45ر88 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 77ر13307 نقطة.