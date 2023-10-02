مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تغلق على تباين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 15ر74 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 35ر33433 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 34ر0 نقطة، أو اقل من 1ر0% ، ليصل إلى 39ر4288 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 45ر88 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 77ر13307 نقطة.
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