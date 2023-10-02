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مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تغلق على تباين

10/2/2023 8:00:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 15ر74 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 35ر33433 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 34ر0 نقطة، أو اقل من 1ر0% ، ليصل إلى 39ر4288 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 45ر88 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 77ر13307 نقطة.

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