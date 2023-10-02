سباهان الإيراني يصعد ضد اتحاد جدة السعودي

MENAFN - Khaberni) خبرني- لجأ نادي سباهان أصفهان الإيراني لكرة القدم إلى التصعيد، وأكد أنه سيرفع شكوى ضد فريق اتحاد جدة السعودي بعد إلغاء مباراتهما في دوري أبطال آسيا.

وذكرت شبكة "إيران بالعربي"، أن نادي سباهان قال إنه "اتخذ هذا القرار بعد انسحاب الفريق السعودي من المباراة التي كانت مقررة بينهما مساء اليوم الاثنين"، في ملعب "نقش جهان" بمدينة أصفهان، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي قد رفض خوض مواجهة مضيفه سباهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولم يدخل لاعبو الاتحاد أرضية الملعب، بسبب وجود تمثال نصفي للقائد السابق لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال الراحل قاسم سليماني، داخل الملعب.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت لاحق عن إلغاء المباراة بسبب "ظروف غير متوقعة" دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.