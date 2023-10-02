Tuesday, 03 October 2023 05:39 GMT

سباهان الإيراني يصعد ضد اتحاد جدة السعودي

10/2/2023 7:27:25 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- لجأ نادي سباهان أصفهان الإيراني لكرة القدم إلى التصعيد، وأكد أنه سيرفع شكوى ضد فريق اتحاد جدة السعودي بعد إلغاء مباراتهما في دوري أبطال آسيا.

وذكرت شبكة "إيران بالعربي"، أن نادي سباهان قال إنه "اتخذ هذا القرار بعد انسحاب الفريق السعودي من المباراة التي كانت مقررة بينهما مساء اليوم الاثنين"، في ملعب "نقش جهان" بمدينة أصفهان، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي قد رفض خوض مواجهة مضيفه سباهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولم يدخل لاعبو الاتحاد أرضية الملعب، بسبب وجود تمثال نصفي للقائد السابق لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال الراحل قاسم سليماني، داخل الملعب.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت لاحق عن إلغاء المباراة بسبب "ظروف غير متوقعة" دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

MENAFN02102023000151011027ID1107176720

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث