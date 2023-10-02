سباهان الإيراني يصعد ضد اتحاد جدة السعودي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- لجأ نادي سباهان أصفهان الإيراني لكرة القدم إلى التصعيد، وأكد أنه سيرفع شكوى ضد فريق اتحاد جدة السعودي بعد إلغاء مباراتهما في دوري أبطال آسيا.
وذكرت شبكة "إيران بالعربي"، أن نادي سباهان قال إنه "اتخذ هذا القرار بعد انسحاب الفريق السعودي من المباراة التي كانت مقررة بينهما مساء اليوم الاثنين"، في ملعب "نقش جهان" بمدينة أصفهان، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وكان نادي اتحاد جدة السعودي قد رفض خوض مواجهة مضيفه سباهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ولم يدخل لاعبو الاتحاد أرضية الملعب، بسبب وجود تمثال نصفي للقائد السابق لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال الراحل قاسم سليماني، داخل الملعب.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت لاحق عن إلغاء المباراة بسبب "ظروف غير متوقعة" دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.
MENAFN02102023000151011027ID1107176720
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.