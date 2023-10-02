المافيا الروسية تهدد بتصفية رجلي أعمال أردنيين بالتعاون مع عملاء

MENAFN - Khaberni) خبرني - علاء البلاسمة

تلقى رجلا الأعمال الأردنيان

محمد المرافي وشريكه رائد الناصر تهديدات صريحة بالقتل من المافيا الروسية بالتعاون مع عملاء محليين.

وقال المرافي الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "Reverso Contract International"

العاملة بالمواد الخام الخاصة بالبناء لـ"خبرني" اليوم الإثنين، إنه نتيجة لخلافات مع شركة روسية يتعامل معها بتوريد مواد كيماوية تلقى وشريكه رسائل تهديد بالتصفية الجسدية ما لم يرضخا لمطالبهم باستلام مواد غير مطابقة، بالإضافة إلى ضرورة انسحاب شركتهم

من السوق المصرية.

وبدأت القصة قبل أسبوعين بتلقي المرافي مكالمة هاتفية من المدير التجاري للشركة الروسية طلب فيها "حل الخلاف وإلا تعاملوا معه بطريقتهم"، الأمر الذي لم يؤخذ على محمل الجد في بداية الأمر وفق قوله.

واكتشف الشريكان لاحقا أن هناك جهات محلية تقوم بجمع معلومات تفصيلية عنهما وعن أسرهما، ليتلقيا بعدها اتصالا من شخص أردني عرف نفسه بأنه يعمل لصالح شركة تحقيقات أميركية.

ويكمل المرافي أن الشخص الأردني أرسل لهم معلومات وصورا تدخل في إطار حياتهما الخاصة تشمل (صور مركباتهم، ومقر شركتهم، وعقاراتهم) وأكثر من ذلك أرسل فيديوهات تجوله في منطقة سكنهما.

وفي يوم الجمعة الماضي وصلت رسالة صريحة من رقم في جمهورية الشيشان جاء في مضمونها نصا " إذا لم تلغوا الملفات العالقة مع الشركة الروسية فإن حياتكم وحياة عوائلكم ستكون في خطر" علاوة على رسائل مماثلة من أرقام بريطانية.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بحسب المرافي الذي أكد تلقيه فيديوهات تفصيلية عن حياته، وكذلك الحال مع شريكه ما دفعه لإبلاغ الأجهزة الأمنية.

وبحسب الشكوى قبض على الشخص الأردني وبالتحقيق معه قال إنه تواصل معهم بغرض تحذيرهم من خطر محدق وأن هناك أشخاصا يجمعون معلومات عنهما، وما زالت القضية قيد التحقيق.