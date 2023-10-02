المافيا الروسية تهدد بتصفية رجلي أعمال أردنيين بالتعاون مع عملاء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - علاء البلاسمة
تلقى رجلا الأعمال الأردنيان
محمد المرافي وشريكه رائد الناصر تهديدات صريحة بالقتل من المافيا الروسية بالتعاون مع عملاء محليين.
وقال المرافي الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "Reverso Contract International"
العاملة بالمواد الخام الخاصة بالبناء لـ"خبرني" اليوم الإثنين، إنه نتيجة لخلافات مع شركة روسية يتعامل معها بتوريد مواد كيماوية تلقى وشريكه رسائل تهديد بالتصفية الجسدية ما لم يرضخا لمطالبهم باستلام مواد غير مطابقة، بالإضافة إلى ضرورة انسحاب شركتهم
من السوق المصرية.
وبدأت القصة قبل أسبوعين بتلقي المرافي مكالمة هاتفية من المدير التجاري للشركة الروسية طلب فيها "حل الخلاف وإلا تعاملوا معه بطريقتهم"، الأمر الذي لم يؤخذ على محمل الجد في بداية الأمر وفق قوله.
واكتشف الشريكان لاحقا أن هناك جهات محلية تقوم بجمع معلومات تفصيلية عنهما وعن أسرهما، ليتلقيا بعدها اتصالا من شخص أردني عرف نفسه بأنه يعمل لصالح شركة تحقيقات أميركية.
ويكمل المرافي أن الشخص الأردني أرسل لهم معلومات وصورا تدخل في إطار حياتهما الخاصة تشمل (صور مركباتهم، ومقر شركتهم، وعقاراتهم) وأكثر من ذلك أرسل فيديوهات تجوله في منطقة سكنهما.
وفي يوم الجمعة الماضي وصلت رسالة صريحة من رقم في جمهورية الشيشان جاء في مضمونها نصا " إذا لم تلغوا الملفات العالقة مع الشركة الروسية فإن حياتكم وحياة عوائلكم ستكون في خطر" علاوة على رسائل مماثلة من أرقام بريطانية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك بحسب المرافي الذي أكد تلقيه فيديوهات تفصيلية عن حياته، وكذلك الحال مع شريكه ما دفعه لإبلاغ الأجهزة الأمنية.
وبحسب الشكوى قبض على الشخص الأردني وبالتحقيق معه قال إنه تواصل معهم بغرض تحذيرهم من خطر محدق وأن هناك أشخاصا يجمعون معلومات عنهما، وما زالت القضية قيد التحقيق.
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