حزام من السُحب يمتد من وسط افريقيا إلى بلاد الشام

MENAFN - Khaberni) خبرني - أوضحت صور فضائية مباشرة تم استلامها و مُعالجتها في مركز طقس العرب إلى أن كميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة تمتد من أواسط افريقيا وصولاً إلى بلاد الشام و تقطع آلاف الكيلومترات، و يُرافقه هطول أمطار مُتفرقة في بعض المناطق.

، وبحسب طقس العرب ، فان هذا الحزام هو نتاج اقتراب منخفض جوي في طبقات الجو العالية نحو المنطقة لتنقل الرياح العلوية الرطوبة المدارية من وسط افريقيا نحو المنطقة.

هذا الشكل للمنظومة الجوية يتفائل به عُلماء الأرصاد الجوية و يكون مؤشراً ممتازاً لما قد يحدث خلال الأسابيع القادمة من استثارة الرطوبة من القارة الإفريقية و تأثر منطقتنا بحالات جوية أكثر نضوجاً بمشيئة الله تعالى.