حزام من السُحب يمتد من وسط افريقيا إلى بلاد الشام

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- Khaberni) خبرني - أوضحت صور فضائية مباشرة تم استلامها و مُعالجتها في مركز طقس العرب إلى أن كميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة تمتد من أواسط افريقيا وصولاً إلى بلاد الشام و تقطع آلاف الكيلومترات، و يُرافقه هطول أمطار مُتفرقة في بعض المناطق.
، وبحسب طقس العرب ، فان هذا الحزام هو نتاج اقتراب منخفض جوي في طبقات الجو العالية نحو المنطقة لتنقل الرياح العلوية الرطوبة المدارية من وسط افريقيا نحو المنطقة.
هذا الشكل للمنظومة الجوية يتفائل به عُلماء الأرصاد الجوية و يكون مؤشراً ممتازاً لما قد يحدث خلال الأسابيع القادمة من استثارة الرطوبة من القارة الإفريقية و تأثر منطقتنا بحالات جوية أكثر نضوجاً بمشيئة الله تعالى.
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