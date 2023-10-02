ماكرون يعلن إنشاء 238 لواء جديداً لقوات الدرك تتخذ غالبيتها شكل شاحنات متنقّلة في فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، إنشاء 238 لواء جديداً لقوات الدرك في البلاد، أي أكثر من الالوية المئتين التي وعد بها قبل إعادة انتخابه، على أن تتخذ غالبيتها شكل شاحنات متنقّلة جديدة "لإعادة الانتشار على الأرض" في المناطق الريفية أو شبه الحضرية.

وقال ماكرون في موقع ثكنة للدرك في تونينز (جنوب غرب) إنّ "إعادة الاستثمار هذه تاريخية". وأشار الإليزيه إلى أنّ هذا الجهد يجب أن يعوّض جزئياً أكثر من 500 لواء تمّ التخلّي عنها بين العامين 2007 و2016.

وأكد ماكرون أنّ "الناس بحاجة إلى حضوركم لأنه يطمئنهم، لأنه يردع، لأنه يدعم".

ومن بين 238 لواء سيتم إنشاؤها بين تنوفمبر من هذا العام والعام 2027، سيكون 93 لواء ثابتاً و145 متنقلاً. وخارج باريس، ستستقبل جميع الإدارات ما يراوح بين لواء واحد وأربعة ألوية جديدة، بالإضافة إلى أقاليم ما وراء البحار.

ورغم أنّ غالبية الجنح تحصل في المدن الأكثر اكتظاظاً بالسكان، إلا أنّ الشرطة تمركزت في العام 2021 في المجتمعات الريفية، حيث تم احصاء "نحو ربع حالات العنف الجنسي والأُسري أو عمليات السطو المسجّلة".

أما التحديث العملاني الكبير فيتمثّل في الألوية المتنقلة، المزود كل منها بنحو ستة من عناصر الدرك.

وشدّد إيمانويل ماكرون على قدرة هذه الالوية على الوصول "إلى المناطق التي كانت مهملة أكثر من غيرها بسبب نقص الموظفين".