«ريزونينس كونسالتانسي»: دبي الأولى اقليمياً والسادسة عالمياً على مؤشر أفضل مُدُن العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتفظت دبي بصدارتها على مستوى مُدُن الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيما نالت المركز السادس عالمياً، على مؤشر «أفضل مُدُن العالم» الذي يصدر بصفة سنوية عن مؤسسة «ريزونينس كونسالتانسي» الكندية للدراسات والأبحاث المتعلقة بالمدن والوجهات حول العالم.
وبحسب نتائج مؤشر «أفضل مُدُن العالم، 2024» الذي أصدرته المؤسسة أمس، وترصد من خلاله أفضل مُدُن العالم من حيث الأداء، احتفظت دبي بنفس ترتيبها الإقليمي اللذي نالته في إصدار العام الماضي من المؤشر.
ووصفت «ريزونينس كونسالتانسي» دبي في التقرير الذي أرفقته بنتائج المؤشر أنها «فيغاس العرب»، وأنها مكان يفخر بتغيير كافة المفاهيم التي كانت سائدة في الأذهان سابقاً عن منطقة الشرق الأوسط.
وذكر التقرير أيضاً أن دبي اشتهرت بمشروعاتها العمرانية غير المـألوفة، كجزيرة «نخلة جميرا»، والتي تضم بدورها فندق «أتلانتس النخلة»، وهناك أيضاً «برج خليفة»، أطول بناية في العالم.
وأضاف التقرير أن دبي خلال السنوات الماضية جعلت من تحطيم الأرقام القياسية العالمية هواية لها، فلديها دوماً الأعلى، الأطول، الأسرع، الأكبر، وما إلى ذلك.
وأوضح التقرير أنه لا عجب أن دبي تحتل المركز الثامن عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بوجهات السياحة الجذابة ضمن المؤشر الرئيسي، ذلك أنها تزخر بعدد لا ينتهي من الوجهات السياحية المتنوعة، ومنها مراكز التسوق، أحواض السمك الضخمة، منتجعات التزلج المغطاة، النوافير الراقصة، مدن الألعاب الترفيهية وحدائق الألعاب المائية، والعديد من المنتجعات الصديقة للعائلة.
وأكّد التقرير أن دبي تفي احتياجات كافة الزوار، وأفاد التقرير أن العدد الإجمالي للغرف الفندقية في دبي حالياً يتجاوز 150.000 غرفة، ومن المنتظر أن تتفوق في عدد الغرف الفندقية على مدن كبيرة وعريقة، مثل لندن ونيويورك، ما يعني أن قطاع الفنادق والضيافة في دبي مهيأة بقوة صوب مرحلة من العظمة والفخامة.
واختتم التقرير حديثه عن دبي بالإشارة إلى أن تركيزها ينصب حالياً على «خطة دبي الحضرية 2040»، والتي تهدف إلى اتاحة الإمكانية لسكان المدينة للوصول إلى 80% من احتياجاتهم ووجهاتهم اليومية في غضون 20 دقيقة فقط، إما مشياً على الأقدام أو مستقلين الدراجات، الأمر الذي يعزز انتمائهم لهذه المدينة العالمية.
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