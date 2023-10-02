«ريزونينس كونسالتانسي»: دبي الأولى اقليمياً والسادسة عالمياً على مؤشر أفضل مُدُن العالم

احتفظت دبي بصدارتها على مستوى مُدُن الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيما نالت المركز السادس عالمياً، على مؤشر «أفضل مُدُن العالم» الذي يصدر بصفة سنوية عن مؤسسة «ريزونينس كونسالتانسي» الكندية للدراسات والأبحاث المتعلقة بالمدن والوجهات حول العالم.

وبحسب نتائج مؤشر «أفضل مُدُن العالم، 2024» الذي أصدرته المؤسسة أمس، وترصد من خلاله أفضل مُدُن العالم من حيث الأداء، احتفظت دبي بنفس ترتيبها الإقليمي اللذي نالته في إصدار العام الماضي من المؤشر.



ووصفت «ريزونينس كونسالتانسي» دبي في التقرير الذي أرفقته بنتائج المؤشر أنها «فيغاس العرب»، وأنها مكان يفخر بتغيير كافة المفاهيم التي كانت سائدة في الأذهان سابقاً عن منطقة الشرق الأوسط.



وذكر التقرير أيضاً أن دبي اشتهرت بمشروعاتها العمرانية غير المـألوفة، كجزيرة «نخلة جميرا»، والتي تضم بدورها فندق «أتلانتس النخلة»، وهناك أيضاً «برج خليفة»، أطول بناية في العالم.



وأضاف التقرير أن دبي خلال السنوات الماضية جعلت من تحطيم الأرقام القياسية العالمية هواية لها، فلديها دوماً الأعلى، الأطول، الأسرع، الأكبر، وما إلى ذلك.



وأوضح التقرير أنه لا عجب أن دبي تحتل المركز الثامن عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بوجهات السياحة الجذابة ضمن المؤشر الرئيسي، ذلك أنها تزخر بعدد لا ينتهي من الوجهات السياحية المتنوعة، ومنها مراكز التسوق، أحواض السمك الضخمة، منتجعات التزلج المغطاة، النوافير الراقصة، مدن الألعاب الترفيهية وحدائق الألعاب المائية، والعديد من المنتجعات الصديقة للعائلة.



وأكّد التقرير أن دبي تفي احتياجات كافة الزوار، وأفاد التقرير أن العدد الإجمالي للغرف الفندقية في دبي حالياً يتجاوز 150.000 غرفة، ومن المنتظر أن تتفوق في عدد الغرف الفندقية على مدن كبيرة وعريقة، مثل لندن ونيويورك، ما يعني أن قطاع الفنادق والضيافة في دبي مهيأة بقوة صوب مرحلة من العظمة والفخامة.



واختتم التقرير حديثه عن دبي بالإشارة إلى أن تركيزها ينصب حالياً على «خطة دبي الحضرية 2040»، والتي تهدف إلى اتاحة الإمكانية لسكان المدينة للوصول إلى 80% من احتياجاتهم ووجهاتهم اليومية في غضون 20 دقيقة فقط، إما مشياً على الأقدام أو مستقلين الدراجات، الأمر الذي يعزز انتمائهم لهذه المدينة العالمية.