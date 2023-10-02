طالب بفرض رقابة على الحدود الخارجية .. الرئيس الألماني يدعو إلى الحد من إيواء اللاجئين

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى الحد من إيواء اللاجئين في بلاده.وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال شتاينماير مساء الاثنين:" نحتاج إلى الحد من حالات القدوم، لا شك في هذا".

وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأن هذا الحد من حركة اللاجئين الوافدين لا يمكن تحقيقه إلا إذا فرضت ألمانيا رقابة على الحدود الخارجية مع دول أوروبية أخرى، والعمل بالإضافة إلى ذلك على إنجاز إجراءات فحص طلبات اللجوء من الأشخاص الذين لديهم فرص ضئيلة أو معدومة في اللجوء، عند الحدود الخارجية، وترحيل هؤلاء الأشخاص من هناك.

وأضاف شتاينماير:" إذا تمكنا من تحقيق هذه اللائحة، وها نحن في الطريق إلى ذلك بحمد الله، عندئذ ستتقلص أعداد القادمين في ألمانيا"، وأردف:" هذا عمل مجهد". وأعرب الرئيس الألماني عن اعتقاده بأنه ينبغي التخلي في النقاش عن الصيغ التي توحي بأنه لا توجد سوى أداة واحدة للحل.

ودعا شتاينماير إلى تحرك الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات معا، مشيرا إلى أن السياسة لا تزال في الوقت الراهن في وضع الحملة الانتخابية بسبب الانتخابات البرلمانية في ولايتي هيسن وبافاريا في الأسبوع المقبل، وقال:" أتمنى بشدة عندما نتجاوز هذا الأمر أن ينشأ مرة أخرى مناخ تتوصل فيه الأحزاب الديمقراطية إلى تفاهمات فيما بينها". وحذر من أن آخرين سيستفيدون في حال عدم حدوث هذا الأمر واستمرار القضية الخلافية.

وفيما يتعلق بنسب التأييد الكبيرة التي يحصل عليها حزب البديل من أجل ألمانيا في استطلاعات الرأي، قال شتاينماير إنه يتفهم الإعراب عن عدم الرضا في ظل أي نظام ديمقراطي " لكنني لا أتفهم أن يستخدم المرء صوته الديمقراطي من أجل دعم تصورات وحركات تقوم على أساس احتقار الديمقراطية. ولهذا السبب أدعو بشدة إلى تعامل المرء مع صوته بمسؤولية".