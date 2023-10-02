مجلس الأمن يوافق على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمواجهة العصابات

مجلس الأمن يوافق على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمواجهة العصابات
التاريخ
10/2/2023 7:27:17 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإثنين على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة في مواجهة عصابات تمارس العنف، وذلك في إطار بعثة طالبت بها بور او برنس على مدى أكثر من عام.
القرار الذي تم تبنيّه بموافقة 13 عضوا وامتناع عضوين، يفرض حظرا عاما على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصورا بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.
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