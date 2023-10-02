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مجلس الأمن يوافق على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمواجهة العصابات

10/2/2023 7:27:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإثنين على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة في مواجهة عصابات تمارس العنف، وذلك في إطار بعثة طالبت بها بور او برنس على مدى أكثر من عام.

القرار الذي تم تبنيّه بموافقة 13 عضوا وامتناع عضوين، يفرض حظرا عاما على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصورا بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.

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