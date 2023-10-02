الاتحاد للطيران تطلق رحلات جديدة إلى أوساكا وكوبنهاغن ودوسلدورف

أطلقت الاتحاد للطيران رحلات جديدة إلى ثلاث وجهات رئيسية، حيث انطلقت إلى دوسلدورف في ألمانيا الخميس الماضي، تلتها رحلات إلى كوبنهاغن الدنماركية في اليوم التالي، وأوساكا في اليابان أول من أمس.

كما كشفت الشركة عن زيادة رحلاتها إلى كل من كوالالمبور في ماليزيا وكولومبو في سريلانكا، في إطار خطتها لإطلاق وجهات جديدة وزيادة عدد من رحلاتها لملاقاة زيادة الطلب على زيارة أبوظبي.

وقال أنتونوالدو نيفيز، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: الرحلات الجديدة الخطوة المهمة التالية في مسيرتنا مع تعزيز شبكتنا لتوفير المزيد من سبل الربط لضيوفنا وملاقاة طلبهم لمزيد من الفرص لزيارة أبوظبي.

ونحن نساعد في تسريع النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي عبر توفير خيارات سفر أكثر وسبل ربط أكثر سلاسة مع ضمان تسهيل زيارة أبوظبي على ضيوفنا كوجهة أخيرة أو في رحلة توقف وهم في طريقهم إلى إحدى الوجهات التي نشغّل إليها.

وكانت الاتحاد أعلنت في وقت سابق عن رحلات إلى 9 وجهات جديدة منها مالقة، ميكونوس، لشبونة، كولكاتا، سانت بطرس برغ، دسلدورف، كوبنهاغن، أوساكا وبوسطن. كما نشرت الشركة هذا الأسبوع خطين جديدين إلى شبه القارة الهندية، كوزيكود وتريفاندرم على أن تبدأ تشغيل الرحلات إليهما في يناير المقبل.