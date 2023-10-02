Tuesday, 03 October 2023 05:38 GMT

الاتحاد للطيران تطلق رحلات جديدة إلى أوساكا وكوبنهاغن ودوسلدورف

10/2/2023 7:27:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت الاتحاد للطيران رحلات جديدة إلى ثلاث وجهات رئيسية، حيث انطلقت إلى دوسلدورف في ألمانيا الخميس الماضي، تلتها رحلات إلى كوبنهاغن الدنماركية في اليوم التالي، وأوساكا في اليابان أول من أمس.

كما كشفت الشركة عن زيادة رحلاتها إلى كل من كوالالمبور في ماليزيا وكولومبو في سريلانكا، في إطار خطتها لإطلاق وجهات جديدة وزيادة عدد من رحلاتها لملاقاة زيادة الطلب على زيارة أبوظبي.

وقال أنتونوالدو نيفيز، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: الرحلات الجديدة الخطوة المهمة التالية في مسيرتنا مع تعزيز شبكتنا لتوفير المزيد من سبل الربط لضيوفنا وملاقاة طلبهم لمزيد من الفرص لزيارة أبوظبي.

ونحن نساعد في تسريع النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي عبر توفير خيارات سفر أكثر وسبل ربط أكثر سلاسة مع ضمان تسهيل زيارة أبوظبي على ضيوفنا كوجهة أخيرة أو في رحلة توقف وهم في طريقهم إلى إحدى الوجهات التي نشغّل إليها.

وكانت الاتحاد أعلنت في وقت سابق عن رحلات إلى 9 وجهات جديدة منها مالقة، ميكونوس، لشبونة، كولكاتا، سانت بطرس برغ، دسلدورف، كوبنهاغن، أوساكا وبوسطن. كما نشرت الشركة هذا الأسبوع خطين جديدين إلى شبه القارة الهندية، كوزيكود وتريفاندرم على أن تبدأ تشغيل الرحلات إليهما في يناير المقبل.

MENAFN02102023000110011019ID1107176711

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث