الاتحاد للطيران تطلق رحلات جديدة إلى أوساكا وكوبنهاغن ودوسلدورف

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت الاتحاد للطيران رحلات جديدة إلى ثلاث وجهات رئيسية، حيث انطلقت إلى دوسلدورف في ألمانيا الخميس الماضي، تلتها رحلات إلى كوبنهاغن الدنماركية في اليوم التالي، وأوساكا في اليابان أول من أمس.
كما كشفت الشركة عن زيادة رحلاتها إلى كل من كوالالمبور في ماليزيا وكولومبو في سريلانكا، في إطار خطتها لإطلاق وجهات جديدة وزيادة عدد من رحلاتها لملاقاة زيادة الطلب على زيارة أبوظبي.
وقال أنتونوالدو نيفيز، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: الرحلات الجديدة الخطوة المهمة التالية في مسيرتنا مع تعزيز شبكتنا لتوفير المزيد من سبل الربط لضيوفنا وملاقاة طلبهم لمزيد من الفرص لزيارة أبوظبي.
ونحن نساعد في تسريع النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي عبر توفير خيارات سفر أكثر وسبل ربط أكثر سلاسة مع ضمان تسهيل زيارة أبوظبي على ضيوفنا كوجهة أخيرة أو في رحلة توقف وهم في طريقهم إلى إحدى الوجهات التي نشغّل إليها.
وكانت الاتحاد أعلنت في وقت سابق عن رحلات إلى 9 وجهات جديدة منها مالقة، ميكونوس، لشبونة، كولكاتا، سانت بطرس برغ، دسلدورف، كوبنهاغن، أوساكا وبوسطن. كما نشرت الشركة هذا الأسبوع خطين جديدين إلى شبه القارة الهندية، كوزيكود وتريفاندرم على أن تبدأ تشغيل الرحلات إليهما في يناير المقبل.
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