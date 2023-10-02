إندونيسيا تدشن أول قطار فائق السرعة

دشنت إندونيسيا،أمس، أول قطار فائق السرعة في جنوب شرق آسيا، وهو مشروع مدعوم من الصين، بلغت كلفته مليارات الدولارات، وعدّه الرئيس جوكو ويدودو رمزاً لـ ((تحديث)) البلاد .

ويمكن لقطار ((ووش))، الذي تبلغ سرعته القصوى 350 كلم في الساعة، أن يربط بين العاصمة جاكارتا ومدينة باندونغ الواقعة على مسافة 140 كلم منها، في 45 دقيقة فقط، بدلاً من ثلاث ساعات في رحلات القطار العادية.

وقال ويدودو خلال احتفال تدشين الخط في محطة رئيسة وسط العاصمة، إن ((قطار جاكارتا-باندونغ الفائق السرعة... هو رمز لتحديث قطاع النقل العام، وربطه بسلاسة مع وسائل النقل الأخرى)). والمشروع هو ضمن مبادرة ((الحزام والطريق)).

وكان من المقرر ألا تتجاوز كلفته عتبة خمسة مليارات دولار، وأن يتم إنجازه في عام 2019. إلا أن تأخره جراء تحديات على صعيد إنشاء البنى التحتية وجائحة كوفيد 19، جعلت كلفته أعلى.