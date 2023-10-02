14 % ارتفاع حالات الإفلاس في السويد الشهر الماضي

أظهرت بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية ((يو.سي)) ارتفاع عدد حالات الإفلاس في السويد بـ 14 % خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالعام السابق، متأثراً بالركود في قطاعات التشييد والفنادق والمطاعم.

وقالت الرئيس التنفيذي لوكالة ((يو.سي))، جابرييلا جورانسون، في بيان، ((ما نشهده الآن خلال سبتمبر هو تطور مخيف، حيث بدأت مستويات الإفلاس المرتفعة في الاستقرار))، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وتوقعت جورانسون حدوث مخاطر حقيقية على سوق العمل وزيادة البطالة نتيجة لارتفاع عدد حالات الإفلاس.

وأضافت جورانسون أن أكثر من 3 آلاف موظف في قطاع التشييد وحده فقدوا وظائفهم نتيجة لإفلاس الشركات.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بيانات الشهر الماضي أظهرت ارتفاع عدد حالات الإفلاس في السويد للمرة الرابعة عشرة على التوالي، حيث قادت قطاعات صالات الرياضة وتجارة التجزئة والعقارات الزيادة في حالات الإفلاس.