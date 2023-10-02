«برنت» فوق 92 دولاراً والعيون على الفيدرالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قلصت أسعار النفط مكاسبها في ظل تساؤلات بشأن العرض والطلب العالميين وقبيل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، التي قد تقدم نظرة على مسار أسعار الفائدة في المستقبل.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 36 سنتاً إلى 92.56 دولاراً للبرميل، كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتاً أو 0.3 % إلى 95.31 دولاراً للبرميل.
وارتفع الخامان بقرابة 30 % في الربع الثالث بدعم من توقعات اتساع العجز في المعروض النفطي في الربع الأخير بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.
ويترقب المستثمرون تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، لتحديد مسار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. وقد يؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.
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