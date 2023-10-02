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«برنت» فوق 92 دولاراً والعيون على الفيدرالي

10/2/2023 7:27:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قلصت أسعار النفط مكاسبها في ظل تساؤلات بشأن العرض والطلب العالميين وقبيل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، التي قد تقدم نظرة على مسار أسعار الفائدة في المستقبل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 36 سنتاً إلى 92.56 دولاراً للبرميل، كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتاً أو 0.3 % إلى 95.31 دولاراً للبرميل.

وارتفع الخامان بقرابة 30 % في الربع الثالث بدعم من توقعات اتساع العجز في المعروض النفطي في الربع الأخير بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.

ويترقب المستثمرون تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، لتحديد مسار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. وقد يؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

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