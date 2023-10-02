تجار التجزئة: تغيير قواعد الدفع في الاتحاد الأوروبي يفضي إلى ارتفاع الأسعار

جماعات الصناعات: خطط بروكسل الهادفة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ستقود الشركات أيضاً إلى جلب المزيد من السلع الصينية

أثارت خطط الاتحاد الأوروبي لفرض شروط سداد مدتها 30 يوماً على شركات الاتحاد فزع جميع ممثلي البيع بالتجزئة، الذين أعلنوا أن تلك المقترحات ستؤدي ولو دون قصد إلى رفع الأسعار وتشجع على شراء المزيد من الصين. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الشركات الصغيرة، لكن كينجفيشر، المالك لمتجر بي آند كيو لمستلزمات تطوير المنازل المسجل في البورصة البريطانية، ومتاجر الأعمال اليدوية الأوروبية كاستوراما وبريكو ديبوت. وقد ذكر أن فترة الثلاثين يوماً التي اقترحتها المفوضية الأوروبية هذا الشهر ستقود الشركة إلى رفع الأسعار من أجل الحصول على أموال كافية لسداد مستحقات الموردين في الوقت المحدد. ((فهذه السلع لا تأتي مجاناً)).

وقال نيك لاكين، رئيس شؤون الشركات في شركة كينجفيشر، والتي تحقق أكثر من نصف مبيعاتها من الاتحاد الأوروبي: ((هذا الاقتراح له تبعاته، إذ يضع التكلفة في مكان آخر من سلسلة القيمة وله عواقب في النهاية على المستهلكين من حيث توفر المنتج والاختيار والسعر)).

يفضل تجار التجزئة في قطاعات مثل الملابس والأثاث التفاوض على شروط دفع أطول مع الموردين، مما يسمح لهم بتوزيع المدفوعات على فترات متباعدة. وفي حين يرى لاكين أن شركة كينجفيشر تفضل شروط الدفع لمدة 30 يوماً للشركات الصغيرة لتجنب وضع الموردين الجيدين تحت ضغط مالي، فقد تفاوضت الشركة على شروط دفع متغيرة في جميع أنحاء أوروبا تصل إلى 60 يوماً، أو ما يصل إلى 90 يوماً للموردين الآسيويين.

ومن ناحيته، قال أليسدير جراي، المسؤول عن شؤون الاتحاد الأوروبي بجمعية التجزئة الأوروبية للأعمال اليدوية (EDRA)، أن متاجر تحسين وتطوير المنازل تستورد بالفعل ما لا يقل عن نصف بضائعها من الصين. وقال: ((سوف تجلب الشركات المزيد من الصين للاستفادة من فترة السماح التي تبلغ 90 يوماً)). فيما علق كريستل ديلبيرج، مدير عام رابطة تجار التجزئة والجملة ((يورو كوميرس))، قائلاً: ((نحن قلقون للغاية. فعلى سبيل المثال، إذا كنت متجراً صغيراً للملابس، فإنك تشتري احتياجات الموسم مقدماً وعادةً ما تدفع للمورد خلال فترة معينة مع تواصل عملية البيع. ليس لديك الموارد اللازمة لشراء المخزون مقدماً. وهذا لن يكون ممكناً بعد الآن)).

وتعد المقترحات، التي يجب أن تخضع للتفاوض مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، جزءاً من حزمة أوسع من تدابير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أعلن عنها باولو جنتيلوني، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، وتيري بريتون، مفوض السوق الداخلية في وقت سابق من هذا الشهر. وأضرت المدفوعات المتأخرة بشكل غير متناسب بالشركات الصغيرة، حيث كان ربع إجمالي حالات الإفلاس لشركات الاتحاد الأوروبي ناجما عن عدم دفع الفواتير في الوقت المحدد، وذلك وفقاً لما أعلنته المفوضية.

وقال أحد المسؤولين إن المفوضية ترى أن تجار التجزئة الكبار يستخدمون حالياً شروط سداد طويلة كوسيلة لتحويل مخاطر تجارتهم على الموردين الأصغر، ومن المتوقع أن يوفر الحد الأقصى الجديد لشروط الدفع بيئة عمل أكثر عدالة في جميع القطاعات، خاصة في المعاملات بين اللاعبين الأكبر والأصغر في السوق. وأضاف المسؤول أن هولندا وبولندا وإسبانيا وضعت بالفعل حداً أقصى لشروط الدفع دون أن يؤدي ذلك إلى تحول كبير في سلسلة التوريد نحو الشركات خارج الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها، أعربت ميكي أدريانسنس، وزيرة الشؤون الاقتصادية الهولندية، أنها تعتقد أن الإجراء الأشمل كان قراراً صائباً، مضيفة: ((الأمر كله يتعلق بالتخطيط المالي (للمدينين)، ويحق للشركات الصغيرة أن تتمتع بوضع أقوى)). وقالت صوفيا زكاري، مديرة السياسات المؤسسية والشؤون القانونية في إس إم إي يونايتد وهي مجموعة ضغط تجارية: إن شروط السداد الطويلة لها تأثير سلبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكل طرف يرى ذلك من مصلحته. مصلحتنا هي التأكد من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تعاني من التأخر في الدفع.

لكن التغيير المتوقع يأتي في الوقت الذي يقلص فيه التضخم الإنفاق الاستهلاكي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وتتكيف الشركات للامتثال للوائح الاستدامة والتحري الجديدة التي قدمتها بروكسل. إذ يجب على الشركات التي تشتري الأغذية الطازجة أن تدفع للموردين في غضون 30 يوماً، ولكن يمكنها الدفع مقابل المشتريات الأخرى في غضون 60 يوماً، بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي لعام 2019.

وذكر قال جوزيبي برامبيلا، نائب رئيس Federdistribuzione، وهي مجموعة تضم شركات التوزيع الإيطالية، إن تغيير الحد الأقصى للدفع البالغ 60 يوماً يعني تحويل جبل من الأموال النقدية، وسيكون لهذا تأثير حتمي على التضخم... وبالتالي ينبغي علينا زيادة الأسعار.