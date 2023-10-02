68.6 % حصة طيران الإمارات من السعة المقعدية لـA380 عالمياً في أغسطس

استحوذت طيران الإمارات على نحو 68.6 % من إجمالي السعة المتوفرة لطائرة A380 خلال شهر أغسطس الماضي، بما يشكل نحو 2.4 مليون مقعد عبر ما يقرب من نحو 4649 رحلة، بحسب تقرير صادر عن شركة سيمبلي فلاينغ SimpliFlying المتخصصة في استشارات التسويق لقطاع النقل الجوي.

وكشف التقرير عن أن طيران الإمارات التي تمتلك 119 طائرة من طراز إيرباص A380، جعلت مطار دبي الدولي أكثر المطارات ازدحاماً برحلات الطائرات من طراز A380، حيث بلغ إجمالي مقاعد المغادرة من مطار دبي خلال شهر أغسطس نحو 1.16 مليون مقعد على طائرة A380.

ووفقًا لبيانات مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، فقد هبطت الطائرة العملاقة في 81 مطاراً حول العالم، وكانت أكثر الطرق ازدحاماً من حيث السعة المقعدية هي خط مطار دبي - لندن هيثرو، واستحوذ مطار دبي على 8 من أصل أكبر 10 مسارات جوية ازدحاماً بطائرة A380 على الصعيد العالمي.