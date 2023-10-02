2000 علامة تجارية عالمية تشارك في جلفود للتصنيع 7 نوفمبر المقبل

أعلن مركز دبي التجاري العالمي أن معرض جلفود للتصنيع 2023، الفعالية الرائدة الأكثر تأثيراً في قطاع الأغذية والمشروبات في العالم، سيقام في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل، وستكون نسخة هذا العام الأكبر على الإطلاق، حيث تشغل أكثر من 2000 جهة عارضة، بما في ذلك أكبر العلامات التجارية العالمية، مساحة 15 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، فيما يلتقي أكثر من 100 من نُخبة قادة القطاع العالمي، لاستكشاف أحدث الاتجاهات في القطاع، ووضع استراتيجيات لاغتنام الفرص التجارية والتصدي للتحديات التي تواجهها الصناعة. وتواصل الفعالية التجارية الرائدة على مستوى العالم في قطاع الأغذية والمشروبات، والتي تقترب من الاحتفاء بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في العام المقبل، جذب اهتمام كبار اللاعبين في قطاعات المعالجة والتعبئة والمكونات وحلول سلسلة التوريد والتحكم الرقمي ، وذلك لرسم مسار نحو بيئة أكثر استدامة ومرونة.

ومع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب28) بعد أيام قليلة من المعرض، يضاعف معرض جلفود للتصنيع تركيزه الاستراتيجي على كيفية دمج الممارسات والعمليات المستدامة (مثل التغليف المستدام) في صناعة الأغذية والمشروبات، ومناقشة كيفية الحد من هدر الطعام، وإدخال آلات موفرة للطاقة مع بصمة كربونية أقل، وإنتاج غذاء بطرق شرعية وشفافة.

ويتناول معرض جلفود للتصنيع 2023 موضوعات تتناول كيفية تحفيز الذكاء الاصطناعي، والروبوتات لتطوير الكفاءة، ورقمنة قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات، وتحفيز الابتكارات التي ترفع معايير التميز عبر الصناعة.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: ((يعد معرض جلفود للتصنيع الحدث الرائد في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يحجز مكانة راسخة على أعلى المستويات في قطاع الصناعة العالمية، والحدث السنوي الوحيد من نوعه في العالم)).

وقال نيلز هوجارد المدير العام لتتراباك في المنطقة العربية: ((نلتزم في تتراباك بإحداث نقلة نوعية وثورة في قطاع التعبئة والتغليف من خلال منتجاتنا المميزة. نحن نفخر بتقديم حلول مبتكرة وصديقة وملائمة للبيئة، التي تلبي احتياجات المستهلكين المعاصرين، ليس ذلك فحسب بل تمهد الطريق نحو تحقيق مستقبل مستدام.