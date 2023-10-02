127.7 مليار درهم أصول قطاع التأمين بالإمارات بنهاية النصف الأول

استقر حجم أصول قطاع التأمين المحلي عند 127.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مرتفعة بأكثر من 5.3 %، مقارنة بحجم الأصول البالغ 121.2 مليار درهم نهاية النصف الأول من العام الماضي، وارتفع حجم الأصول المستثمرة لتشكل 57.1 % من إجمالي الأصول، وتبلغ 72.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بقيمة بلغت 71.8 مليار درهم في يونيو 2022. ورصد المصرف المركزي ارتفاع حجم المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بـ9.2 %، ليصل إلى 76.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 70.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بـ1.9 % خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 27.7 مليار درهم، مرجعاً النمو إلى زيادة أقساط التأمين 22.8 %، وأيضاً النمو الطفيف 1 % في التأمين على الممتلكات، فيما ارتفع حجم المطالبات خلال الأشهر الستة 7.6 %، إلى 14.1 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الدفعات الخاصة بوثائق التأمين الصحي 29.6 %، وبـ 11.4 % في تأمين الممتلكات، لتتخطى الزيادة نسبة تقلص الدفعات المرتبطة بوثائق التأمين على الأشخاص، والتي وصلت 60 % خلال النصف الأول.

ووصلت نسبة المبالغ المحتفظ بها من أقساط التأمين لجميع أنواع التأمين، 53.8 %، بنحو 14.6 %، منخفضة عن نسبتها في العام الماضي البالغة 57.8 %، بقيمة 15.4 مليار درهم.

وبشأن مؤشرات سلامة التأمين، ظل قطاع التأمين يتمتع برسملة جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ازدادت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى من المطالبات، من 274 إلى 349.8 %، كما ارتفعت مقارنة بمتطلبات رأس المال من 170.8 إلى 250.9 %، فيما وصلت نسبة الأموال الخاصة مقابل الحد الأدنى من أموال الضمان إلى 393.4 %، فيما ارتفع صافي الربح الإجمالي مقابل صافي الأقساط المكتتبة بـ12.7 %، خلال النصف الأول من 2023، مقابل 8.8 % في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن عدد الشركات في القطاع استقر دون تغيير عند 60 شركة مرخصة، منها 23 شركة وطنية تقليدية، و10 شركات وطنية تكافلية، و27 شركة أجنبية، بينما بلغ عدد الكيانات والأفراد الذين يمارسون مهناً متعلقة بالتأمين، 492 كياناً وفرداً بنهاية يونيو.