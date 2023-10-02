إعادة التدوير.. البلاستيك عقبة في وجه المعركة مع النفايات

هل قرر العالم فجأة التوقف عن الحرب ضد البلاستيك؟ لقد عرض الجزء الثاني من المسلسل التلفزيوني الشهير الكوكب الأزرق (بلو بلانت) للمخرج ديفيد اتينبورو 2019، مشاهد لمحيطات مختنقة وحيتان في لحظاتها الأخيرة قبل أن تموت.

لقد أثار المسلسل موجة من القلق تجاه المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وأثار موجة قلق كبيرة، ما دفع الشركات لأن تضع أهدافاً عاجلة لتخفيض إنتاج المواد البلاستيكية وإعادة تدويرها. كما أن الأفراد تعهدوا بتجنب استخدام مواد التغليف البلاستيكية.

وفي لندن اُستبدلت شفاطات الشراب البلاستيكية بشفاطات المعكرونة لكن هذه الجهود المتسارعة لتقليص استخدام وإعادة تدوير المواد البلاستيكية لم تسفر سوى عن نتائج ضئيلة. ولم نتوقف عن استخداماتنا للبلاستيك، بل على العكس من ذلك، تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنّ استهلاك المواد البلاستيكية تضاعف أربع مرات خلال العقود الثلاثة الأخيرة، عبر أنشطة التعبئة والتغليف والمنتجات الاستهلاكية والمنسوجات. ولم ننجز تقدماً ملحوظاً في مجال إعادة الاستخدام والتدوير، في الوقت الذي ما زال أكثر من 80 % من نفايات البلاستيك خارج نطاق إعادة التدوير.

إن ندرة المواد البلاستيكية مُعادة التدوير تمثل مشكلة رئيسية لشركات إنتاج السلع الاستهلاكية، وخاصة في قطاعات مثل المشروبات. ووفقاً لفريق الأبحاث المستدامة في باركليز، فإن الوصول للأهداف المنشودة يزداد صعوبة. والسعة المحدودة تعني أن المواد البلاستيكية معادة التدوير يتم تداولها بعلاوة سعرية تتراوح بين 20 و30 %، مقارنة مع تداول المواد الأولية.

وفي ذات الوقت، لا تزال تكنولوجيا إعادة تدوير المواد في قيد التطوير. وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة ليغو تحولها عن استخدام المواد البلاستيكية مُعادة التدوير في إنتاج مكعبات اللعب التي تنتجها. ذلك أن إعادة تدوير المواد البلاستيكية تسفر عن كمية أكبر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خلال عملية التصنيع، أكثر مما توفره.

رغم ذلك، ما زالت هناك فرصة ممكنة في الأسواق، فإعادة تدوير المواد البلاستيكية ضرورة بيئية. وبحسب شركة ماكينزي للأبحاث، فإن الوصول لأهداف الشركة يتطلب إمداداً يبلغ 40 مليون طناً في كل سنة من مواد الخام مُعادة التدوير، لاستثمار يقدر بنحو 100 مليار دولار. الأفضل من ذلك، هو أن توسيع أنظمة إعادة التدوير يمكن أن يوفّر مواد بلاستيكية بثمن أقل من المواد الجديدة.

إن هذه التكنولوجيا تزداد تطوراً. كما تعد عملية إعادة التدوير الميكانيكية ـ والتي تقوم أساساً على غسل القوارير البلاستيكية وصهرها ـ منخفضة التكلفة، بحيث تستطيع إنتاج مواد بلاستيكية بنصف ثمن المواد البلاستيكية الجديدة؛ لكنها ليست ذات فعالية إلا لعدد محدود من أنواع البوليمرات، كما تتطلب مدخلات عالية الجودة. ومن الممكن التفوق على هذه الآلية، عبر تقنيات متقدمة لإعادة التدوير، عبر تحليل المواد البلاستيكية على المستوى الجزيئي باستخدام مواد كيميائية، وهو ما تقلل من الحاجة للفرز الأولي الدقيق.

إن ذلك يسلط الضوء على الشركات التي تعمل على زيادة السعة الممكنة في هذا المجال، ومن بينها شركة تومرا النرويجية، التي تنشط في مجال التوريد، وشركة أجيلكس العاملة في مجال تطوير تقنيات إعادة التدوير. وكذلك تنشط مجموعات إنتاج المواد الكيمياوية، مثل شركة إيستمان الابتكارية في التخطيط لإقامة مرافق في هذا المجال، وكذلك تدير شركات الهندسة والبناء مثل ماير تكنيمونت مرافق خاصة بها.

لا يزال قطاع إعادة تدوير المواد البلاستيكية في مراحله الأولى، ولكن إزالة العُقد في سلسلة إنتاج وتوريد المواد البلاستيكية مُعادة التدوير، بإمكانها أن تصنع الفرق وتحقق مكاسب مرجوة.