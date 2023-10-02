أبوظبي توفر فرصاً استثماريةً في 100 مجال أبرزها قطاع الصناعات الكيميائية

أكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي توفير فرص استثمارية في 100 مجال يبلغ مجمل حجم سوقها 123.3 مليار درهم بحلول العام 2027 في إطار برنامج شركاء أبوظبي. وأعلن الزعابي في كلمته في معرض ومؤتمر ((أديبك 2023))، طرح فرص استثمارية في 33 مجالاً في قطاع الصناعات الكيميائية تصل قيمة سوق الفرص إلى 22.08 مليار درهم بحلول عام2027.

وقال: نجحت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحقيق معدلات نمو لافتة في مجالات عدة. وفي عام واحد فقط، ارتفعت الرخص الصناعية الجديدة الصادرة في أبوظبي بـ16.6 %، فيما قفزت استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج بنسبة تتجاوز 85 %. أما عدد المصانع العاملة في الإمارة فقد بلغ 960 مصنعاً، أي بزيادة نحو 5 % مقارنة بالعام السابق لإطلاق الاستراتيجية. وأضاف إن القطاع الصناعي يقوم بدور محوري وأساسي في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي، التي أسهمت في تعزيز النمو الملحوظ للقطاعات غير النفطية.

وفي العام الماضي، ارتفعت الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي بـ26 %، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي للصادرات غير النفطية 6 % في الفترة بين عامي 2016 و2022 في جميع القطاعات.

ومع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، نستهدف زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031. وأشار الزعابي إلى ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي ليتجاوز 12 % في الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ معدل النمو في النصف الأول من العام 9.2 %.