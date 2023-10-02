2023 عام الانطلاق لأسواق الأسهم اليابانية

المستثمرون يشعرون بتحول طال انتظاره في سوق طوكيو بعد فجر كاذب تكرر كثيراً تتميز الأسهم اليابانية بالقدرة على تحويل الناس إلى أشخاص ساخرين، محترفين، وبالتالي، من المناسب أن يبدأ بعض المستثمرين في التساؤل بعد شهور من المكاسب، عما إذا كان هذا السوق المعروف بتقلباته قد ذهب بعيداً.

إن الوصول على هذه النقطة ليس من باب المفارقة، فقد استغرق الأمر أكثر من ثلاثين عاماً لكي يتعافى مؤشرا توبكس ونيكي بوضوح من الانهيار الكبير للسوق، وإن كانا لا يزالان أقل من المستويات المرتفعة التي تم تسجيلها عام 1990. لقد أصابت سلسلة متكررة من حالات الفجر الكاذب العديد من مديري المال بصدمات، ما جعلهم يعزفون عن المشاركة في الأسهم لسنوات.

وقال مدير أحد الصناديق إن عشرات السنوات التي أمضاها في محاولة تحقيق مكاسب في هذه الأسواق مثلت ((سنوات شباب ضائع))، لكن كل شيء أصبح إيجابياً هذا العام، فرغم الإجماع على أن عام 2023 سيظل باهتاً، ارتفع مؤشرا توبكس ونيكي 225 بأكثر من 20 % حتى الآن هذا العام. وعند تحويل الأمر بالدولار، تكون النسبة أحادية لكن يظل هذا نقطة انطلاق.

لا شك أن السياسات النقدية ساعدت في ذلك، ويبدو أن البنك المركزي الياباني - بعد نضال طويل للنجاة من المرحلة المؤلمة من انخفاض التضخم إلى القاع - ليس في عجلة للانطلاق في الجولة الأولى من النمو الكبير في الأسعار لسنوات، وقد أبقى البنك المركزي على المعدل المرجعي دون الصفر.

كما أبقى على سقف لعائدات السندات في تناقض واضح مع سياسات باقي الدول المتقدمة، وقد دعم ارتفاع معدل التضخم تحولاً حقيقياً في أسلوب تفكير المؤسسات اليابانية، وقد اثر إصرار البنك المركزي اليابانى على التأكد من مواصلة ارتفاع التضخم على قيمة الين، الأمر الذي دعم الصادرات رغم أن المدى الحقيقي لأهمية هذه السياسة بالنسبة للأسهم ما زالت مثار جدل. غير أن الدعم الرئيس جاء من التركيز الحكومي القوي على إصلاح الشركات، مع تعزير الأسواق المالية وتوسيع مشاركة قطاع التجزئة.

وقد ازدادت شهية كبار المستثمرين الدوليين، فقد أعلنت الشركة الاستثمارية الأكبر ((بلاك روك)) هذا الشهر أنها رفعت مخصصاتها لصالح اليابان؛ حيث خصصت جزءاً كبيراً من مواردها للأسهم اليابانية أكبر من المعايير المتوقعة. وقالت مؤسسة بلاك روك إن الأسواق العالمية ذات أسعار الفائدة المرتفعة والنشاط الاقتصادي البطيء، وتواصل ارتفاع معدل التضخم المستمر تعتبر أخباراً غير سارة للعديد من أسواق الأسهم الرئيسية، لكن الحال بالنسبة لليابان مختلف.

وأضافت الشركة ((أنها أصبحت تنظر إلى الأسهم اليابانية بصورة إيجابية أكثر نظراً إلى أنها تتجه إلى أداء أفضل، في ظل الأرباح القوية، وعمليات إعادة شراء الأسهم وقيام الشركات بإصلاحات مفيدة لحاملي الأسهم)).

كما أعلن صندوق إدارة الثروات ببنك يو بي إس هذا الشهر أن التدفقات الاستثمارية في الأسهم اليابانية تجاوزت التدفقات الموجهة إلى الصين لأول مرة منذ عام 2017، وقال مارك هافيل، أحد كبار المسؤولين عن ملف الاستثمار: ((نعتقد أن اليابان لا تزال تعاني عدم الاهتمام والتقدير من جانب المستثمرين الدوليين والمحليين مقارنة بالماضي)).

ويرى هافيل أن ((الارتفاع الذي شهدته الأسهم اليابانية هذا العام يرجع إلى تطوير أسس الاستثمار وهو ما نتوقع استمراره العام القادم وما بعده؛ مما يجعل السوق وجهة جاذبة على المدى الطويل في عالم متقدم منخفض النمو)).

ويلقي الذين شملهم الاستبيان الذي أجرّاه صندوق الاستثمار التابع لبنك أوف أمريكا بثقلهم وراء اليابان منذ عام 2018، من بين هؤلاء زهير خان، أحد المسؤولين في بنك يونيو بانكير بريفيه السويسري والذي يدير صندوقاً خاصاً بالأسهم اليابانية.

وقد أعرب خان كما هو حال العديد من مديري الأموال المخضرمين عن سعادته إزاء الاهتمام باليابان، وقبول العملاء لمكالماته الهاتفية بعد سنوات من التجاهل.

لكنه لديه بعض الشكوك، ويقول. يعجبني للغاية ذلك الاهتمام. لكن لا تسيئوا فهمي. إن الوضع أفضل مما كان عليه عندما كان الناس يتجاهلون اليابان ((لكن هناك الإقبال الحاشد من الكثيرين. وهو ما قد يثير قدراً من الخوف. إن صندوق خان يراهن على الشركات اليابانية التي تحقق تقدماً على مستوى حوكمة الشركات فيما لا يراهن على الشركات التي تفتقر إلى ذلك)).

ويؤمن خان أن الإصلاحات الإيجابية للشركات والتركيز بدرجة أكبر على الأرباح أمر حقيقي، لكن يحذر من أن الارتفاعات التي حدثت هذا العام بالغت من تقييمات العديد من الشركات التي تتحدث فقط ولا تفعل شيئاً على أرض الواقع فيما يتعلق بالحوكمة.

ويقول خان: ((كل أبحاثي فيما يتعلق بالحوكمة تشير إلى أن ثلث الشركات يعاني من أداء سيئ في الحوكمة؛ حيث ترفض هذه الشركات فكرة التغيير، لكن كثيراً منها ارتفعت أسهمها كغيرها، عندما ننظر إلى السوق اليوم، هناك كثير من الفرص لتحقيق أرباح من البيع على المكشوف)).

ويشير استبيان بنك أوف أمريكا أيضاً إلى أن المستثمرين يضعون الأسهم اليابانية في المرتبة الثالثة من حيث كثرة التعامل عليها على مستوى العالم، بعد أسهم الشركات التكنولوجية الأمريكية والمراهنات السلبية في الصين لكنها تظل في التقدم نحو المقدمة. ويتفق بيتر تاسكر، أحد أكثر المخضرمين شهرة في السوق، والذي أسهم في تأسيس شركة أركس للاستثمار عام 1998، في الرأي أن موجة التدفقات المرتفعة إلى هذا السوق ربما خلقت ((نوعاً من الفقاعة)) غير أنه قال إن مثل هذه الفقاعة ليست مشابهة لما يحدث في الولايات المتحدة من حيث الحجم والمستوى.

وترى شركة أركس أن السوق الياباني يوفر حالياً فرصة للمستثمرين يتم تطورها على مدى 25 عاماً. ويقول المستثمرون إن التباطؤ الاقتصادي العالمي الرهيب ربما يكون أكبر المخاطر التي تواجه الأسهم اليابانية حالياً، كما هو الحال بالنسبة للأسواق الكبرى الأخرى، وتعتبر أي شكوك أخرى بشأن الحماسة المفرطة مجرد مجاملة أي إشارة على أن المستثمرين بدأوا ينظرون إلى السوق عبر نفس العدسة التي ينظرون من خلالها إلى أي شيءٍ آخر.