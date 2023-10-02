10 محطات تحمل هوية أدنوك للتوزيع في السوق المصري قبل نهاية 2023

أكد المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع - في تصريحات لـ((البيان)) على هامش فعاليات أديبك – أن أدنوك تستعد لافتتاح 10 محطات تحمل هوية أدنوك للتوزيع في السوق المصري قبل نهاية العام الجاري ، مشيراً إلى أن الشركة احتفلت الأسبوع الماضي بافتتاح أول 3 محطات تحمل هوية أدنوك للتوزيع في السوق المصري وذلك في إطار استراتيجية الشركة للنمو الذكي ودخول أسواق جديدة.

وأوضح أن الشركة أكملت صفقة الاستحواذ على 50 % من شركة ((توتال للطاقة وللتسويق مصر)) التي تملك محفظة محطات تبلغ 240 محطة توزيع وقود في فبراير الماضي. وقال: نحن لا نسعى إلى الكم ولكن الكيف والتميز، ونحن نملك 240 محطة بالشراكة مع ((توتال)) وارتأينا أن نحول 10 منها إلى هوية أدنوك ومع استمرار نمو الأعمال سوف نفتتح المزيد من المحطات الجديدة التي سوف تكون بهوية أدنوك مباشرة.

وعن التحديات التي واجهت أدنوك في مصر، أكد أن أدنوك تعمل في هذا القطاع منذ 50 عاماً، واكتسبنا الكثير من الخبرات، ولدينا فريق مهني ونتعامل مع جميع التحديات. وتابع: في سوق بيع الوقود بالتجزئة هناك تحديات مرتبطة بالحصول على الموافقات الرسمية، والعمليات الإنشائية في المواقع، وتوريد المواد والأجهزة، ووجدنا كل الدعم من الأشقاء في مصر لتسهيل أي صعاب وسعداء بقبول هوية أدنوك في مصر.

وأضاف إن زيوت أدنوك وصلت إلى 32 دولة منها مصر والمملكة العربية السعودية، وهناك نمو في أعمالنا في توفير وقود الطائرات في السوق المصري، وغيرها. وتابع إن سياسة النمو الذكي مستمرة فانطلقت أدنوك من الإمارات إلى السعودية ولدينا محفظة تبلغ 67 محطة في المنطقة الشرقية في الرياض والخبر والدمام وتحمل كلها هوية أدنوك.

وأكد أن أدنوك للتوزيع مستمرة في استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب بعد استيفاء جميع الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وأشار إلى بدء أدنوك للتوزيع تنفيذ مشروعات طاقة مستدامة في محطات توزيع الوقود التابعة لها ومنها توليد الكهرباء من الخلايا الكهروضوئية.