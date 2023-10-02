«إعمار العقارية» يقفز %4.2 إلى أعلى مستوى منذ 2017

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في مستهل الأسبوع وربح رأس ماله السوقي ما يقرب من 2.4 مليار درهم ليحلق نحو أعلى مستوياته منذ 23 يوليو 2015.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي من 696.6 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 698.99 مليار درهم في نهاية تداولات أمس، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.849 تريليون درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.65 مليار درهم، موزعة بواقع 989.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و665.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 400.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 26.2 ألف صفقة.

سوق دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.47% أو ما يعادل 19.56 نقطة ليغلق عند 4183.14 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ 23 يوليو من سنة 2015، مدعوماً بمكاسب سهم ((إعمار العقارية)).

وقاد سهم ((إعمار العقارية)) ارتفاعات 14 سهماً في سوق دبي، مرتفعا أكثر من 4.2%، ليغلق عند 8.38 دراهم، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر من سنة 2017. وتعزز أداء سوق دبي مع صعود أسهم ((وطنية إنترناشيونال)) 4.6%، و((سوق دبي المالي)) 3.1%، و((أمان)) 3%، و((أملاك للتمويل)) 2.97%.

وزاد ((إعمار للتطوير)) 2.3%، و((أرامكس)) 2.3%، و((تبريد)) 1.4%، و((دبي للاستثمار)) 0.8%، و((سالك)) 0.3%.

وواصل ((إعمار العقارية)) تصدره النشاط مستقطباً سيولة أكثر من 321.6 مليون درهم، ليستحوذ على 48.3% من سيولة سوق دبي الإجمالية، تلاه ((الخليج للملاحة)) جاذباً 54.5 مليون درهم، ثم ((دبي الإسلامي)) بسيولة 39.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند 9787.56 نقطة، مرتفعاً هامشياً بنسبة 0.02%.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي ((مجموعة أرام)) 15%، و((أم القيوين للاستثمارات العامة)) 14.8%، و((أي دي سي كوربوريشن)) 14.7%، و((الصير للمعدات)) 5.1%، و((رأس الخيمة للأسمنت الأبيض)) 3.4%، و((الدار العقارية)) 1.6%.

واستحوذ ((العالمية القابضة)) على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 212.8 مليون درهم ليغلق عند 400.6 درهم، وتلاه ((ألفا ظبي)) جاذباً 111.5 مليون درهم وأقفل عند 19.9 درهماً، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 80 مليون درهم.