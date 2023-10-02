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دبي ضمن أفضل الوجهات للنابغين في التقنية

10/2/2023 7:27:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختار موقع ((بزنس نيم جينيريتور)) الشبكي السويدي، والمعروف اختصاراً باسم ((بي إن جي))، دبي وأبوظبي ضمن أفضل الوجهات للنابغين في مجال التقنية.

وذكر الموقع أن دبي تعد وجهة عالمية مفضلة للذين يمارسون أعمالهم اليومية عن بُعد، والذين اصطُلح على تسميتهم ((المتنقلين الرقميين))، خلال فصل الشتاء.

وقال إن متوسط سرعة شبكة ((واي فاي)) في دبي بلغ 6 ميجابت في الثانية، فيما بلغ رصيد دبي في مستوى جودة المعيشة 172.7 من أصل 240 درجة، وبلغ عدد ساعات سطوع الشمس في موسم الشتاء بدبي 8.60 ساعات، فيما بلغت درجة الحرارة 22.8 درجة مئوية.

وأشار الموقع إلى أن دبي تفوقت على سنغافورة وأورلاندو وهيوستن وبوينوس أيريس وملبورن ولشبونة. وذكر الموقع في التقرير الذي أصدره متضمناً تصنيف الوجهات، أن المتنقلين الرقميين يتدفقون على دبي للاستفادة من مزايا عديدة تتيحها لهم كانخفاض معدلات الجريمة، نظافة الشوارع، والبنية التحتية الرائدة عالمياً.

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