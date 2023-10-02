الإمارات تستهدف زيادة إنتاجية النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً 2027

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن الإمارات تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2027. وقال معاليه لـ((البيان)): الإمارات عملت على زيادة استثماراتها لزيادة القدرات الإنتاجية من النفط لمواكبة الطلب المرتفع على مستوى العالم.

وقدمنا الموعد إلى 2027 لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً. وأضاف أن الإمارات تواصل استثماراتها في هذا القطاع للمساهمة في توفير موارد إضافية لمواكبة الزيادة المطردة في الطلب على النفط، مشيراً إلى أن العالم شهد هذا العام زيادة غير مسبوقة في الطلب على النفط، مما يعني ضرورة زيادة الاستثمارات. وتابع أن الاستثمارات المطلوبة سنوياً تزيد على 500 مليار دولار لأننا نحتاج إلى ما بين 12 إلى 13 تريليون دولار بحلول عام 2045 للاستثمار في رفع الطاقة الإنتاجية، خصوصاً أن كثيراً من دول العالم ينخفض فيها إنتاج النفط.

مؤتمر الأطراف

وأكد المزروعي أن الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً باستضافة ((أديبك 2023)) ؛ مشيراً إلى أن هذا العام مهم بالنسبة للإمارات، حيث تحتضن الدولة العالم في مؤتمر الأطراف (كوب28)، وخلال العام 2023 أيضاً أطلقت وزارة الطاقة استراتيجيات نوعية تخدم الأجندة البيئية وقضية تغير المناخ في دولة الإمارات، وأشار إلى أنه تم تحديث استراتيجية الطاقة 2050 ونتج عنها زيادة الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية بواقع 3 أضعاف بحلول 2030 ـ 2031.

وتابع معاليه قائلاً:: أطلقنا استراتيجية لإنتاج الهيدروجين، حيث نستهدف إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين بحلول عام 2031، وسوف تصل نسبة الهيدروجين الأخضر منها إلى 70 %، وسوف يكون لدينا واحتان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية سيتم استغلالها في إنتاج الهيدروجين. وأضاف أن لدينا خطة لزيادة محطات شحن السيارات الكهربائية، ونستهدف منها زيادة البنية التحتية في قطاع النقل وتوفير خيار اقتصادي يراعي المحافظة على البيئة.

وتابع: أنه مع حلول 2031 سوف تتضاعف محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية ما بين 5 إلى 10 أضعاف لأنه موفر من الناحية الاقتصادية، وشركات السيارات تتحول إلى الكهرباء تدريجياً. ونتطلع أن نقدم للعالم نموذجاً متميزاً في مجال الاستدامة.

تحول الطاقة

وكان معالي وزير الطاقة والبنية التحتية قد شارك في الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر((أديبك 2023)) وأكد في كلمته أن الإمارات تعمل على مسارين متوازيين لتسريع تحول الطاقة، الأول هو الاستدامة، مع مضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع 3 مرات بحلول عام 2030، الهدف الثاني هو ضمان مصدر موثوق للطاقة خلال الفترة الانتقالية. وأشار إلى أن الدولة تتطلع لكى تصبح مصدراً رئيساً للهيدروجين، حيث نستهدف 1.4 مليون طن سنوياً بحلول 2031.

وأكد معالي المزروعي أن الإمارات تؤمن بالاستدامة ولهذا قامت باتخاذ خطوات عملية. وأوضح معاليه أن أوبك+، كتحالف للدول المنتجة، يهتم بأن ((يكون السعر مناسباً للمستهلكين، مشيراً إلى أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز لمواكبة الطلب المتنامي.

نتائج عكسية

وأكد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ـ خلال الجلسة ـ على أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أن المطالبة بوقف الاستثمار سوف تأتي بنتائج عكسية، وأن نقص الاستثمار يشكل تهديداً لأمن الطاقة.

وتوقع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة الطلب على النفط بشكل كبير هذا العام كما كان العام الماضي.