الإمارات تتصدر آسيا في «الميل الأخير»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تصدرت دولة الإمارات قارة آسيا في رحلات الخدمات اللوجستية، أو ما يعرف بتصنيف ((الميل الأخير)) الذي تصدره ((لوكس))، وهي شركة تقنية رائدة تقدم حلولاً للتميز في خدمات ((الميل الأخير اللوجستية)).
وكشف تقرير الشركة عن أداء الشركات عبر خمسة مقاييس لوجستية رئيسية هي: التميز في الميل الأخير، وتجربة العملاء، وتمكين القوى العاملة، والتحليلات المتقدمة، والاستدامة.
وتصدّرت الإمارات التصنيف بحصولها على 3 من أصل 5 نقاط. ووفقاً للتقرير، تتبنى 70 % من الشركات في الإمارات العديد من تقنيات الميل الأخير، مما يعيد تشكيل توقعات العملاء في مشهد التجارة الإلكترونية المزدهر في المنطقة.
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