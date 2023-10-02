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الإمارات تتصدر آسيا في «الميل الأخير»

10/2/2023 7:27:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدرت دولة الإمارات قارة آسيا في رحلات الخدمات اللوجستية، أو ما يعرف بتصنيف ((الميل الأخير)) الذي تصدره ((لوكس))، وهي شركة تقنية رائدة تقدم حلولاً للتميز في خدمات ((الميل الأخير اللوجستية)).

وكشف تقرير الشركة عن أداء الشركات عبر خمسة مقاييس لوجستية رئيسية هي: التميز في الميل الأخير، وتجربة العملاء، وتمكين القوى العاملة، والتحليلات المتقدمة، والاستدامة.

وتصدّرت الإمارات التصنيف بحصولها على 3 من أصل 5 نقاط. ووفقاً للتقرير، تتبنى 70 % من الشركات في الإمارات العديد من تقنيات الميل الأخير، مما يعيد تشكيل توقعات العملاء في مشهد التجارة الإلكترونية المزدهر في المنطقة.

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