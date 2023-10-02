1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 325 مبايعة بقيمة 876.45 مليون درهم، منها 68 مبايعة للأراضي بقيمة 306.01 ملايين درهم و257 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 570.43 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في منطقة جميرا الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مدينة المطار، تليها مبايعة بقيمة 14.83 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة. وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 42.35 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 87.81 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 74.25 مليون درهم.