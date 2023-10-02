1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 325 مبايعة بقيمة 876.45 مليون درهم، منها 68 مبايعة للأراضي بقيمة 306.01 ملايين درهم و257 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 570.43 مليون درهم.
جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في منطقة جميرا الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مدينة المطار، تليها مبايعة بقيمة 14.83 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة. وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 42.35 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 87.81 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 74.25 مليون درهم.
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