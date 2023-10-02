أحمد بن سعيد: قطاع الطيران مساهم رئيس في نجاح دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن قطاع الطيران يعد مساهماً رئيسياً في نجاح دبي.
وقال سموه في تدوينة عبر منصة ((إكس)) بمناسبة إبرام طيران الإمارات اتفاقية مع شركة ((شل أفييشن)) لتزويدها بأكثر من 300 ألف غالون من وقود الطيران المستدام لاستخدامها في مقر الناقلة بدبي: ((إن التعاون بين طيران الإمارات وشركة شل أفييشن لتوفير إمدادات الوقود المستدام في مطار دبي الدولي، للمرة الأولى يُعدّ إنجازاً بارزاً لدبي.. الطيران مساهم رئيسي بنمو دبي ونجاحها، ويشكل إعلان اليوم بداية لتوسيع نطاق إمدادات الوقود المستدام في مركزنا)).
من جانب آخر، تستضيف دبي أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمعرض المطارات، المعرض السنوي الأضخم المخصص لصناعة المطارات في العالم، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وذلك في الفترة من 14 ولغاية 16 مايو 2024، في مركز دبي التجاري العالمي.
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:
أحمد بن سعيد: دبي قوة دافعة لصناعة الطيران تتسلم أول شحنة من ((شل أفييشن)) قبل نهاية 2023.. طيران الإمارات تتفق على 300 ألف غالون وقود مستدام
MENAFN02102023000110011019ID1107176694
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.