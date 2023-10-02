Tuesday, 03 October 2023 05:37 GMT

أحمد بن سعيد: قطاع الطيران مساهم رئيس في نجاح دبي

10/2/2023 7:27:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن قطاع الطيران يعد مساهماً رئيسياً في نجاح دبي.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة ((إكس)) بمناسبة إبرام طيران الإمارات اتفاقية مع شركة ((شل أفييشن)) لتزويدها بأكثر من 300 ألف غالون من وقود الطيران المستدام لاستخدامها في مقر الناقلة بدبي: ((إن التعاون بين طيران الإمارات وشركة شل أفييشن لتوفير إمدادات الوقود المستدام في مطار دبي الدولي، للمرة الأولى يُعدّ إنجازاً بارزاً لدبي.. الطيران مساهم رئيسي بنمو دبي ونجاحها، ويشكل إعلان اليوم بداية لتوسيع نطاق إمدادات الوقود المستدام في مركزنا)).

من جانب آخر، تستضيف دبي أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمعرض المطارات، المعرض السنوي الأضخم المخصص لصناعة المطارات في العالم، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وذلك في الفترة من 14 ولغاية 16 مايو 2024، في مركز دبي التجاري العالمي.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

أحمد بن سعيد: دبي قوة دافعة لصناعة الطيران تتسلم أول شحنة من ((شل أفييشن)) قبل نهاية 2023.. طيران الإمارات تتفق على 300 ألف غالون وقود مستدام

MENAFN02102023000110011019ID1107176694

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث