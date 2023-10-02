أحمد بن سعيد: قطاع الطيران مساهم رئيس في نجاح دبي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن قطاع الطيران يعد مساهماً رئيسياً في نجاح دبي.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة ((إكس)) بمناسبة إبرام طيران الإمارات اتفاقية مع شركة ((شل أفييشن)) لتزويدها بأكثر من 300 ألف غالون من وقود الطيران المستدام لاستخدامها في مقر الناقلة بدبي: ((إن التعاون بين طيران الإمارات وشركة شل أفييشن لتوفير إمدادات الوقود المستدام في مطار دبي الدولي، للمرة الأولى يُعدّ إنجازاً بارزاً لدبي.. الطيران مساهم رئيسي بنمو دبي ونجاحها، ويشكل إعلان اليوم بداية لتوسيع نطاق إمدادات الوقود المستدام في مركزنا)).

من جانب آخر، تستضيف دبي أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمعرض المطارات، المعرض السنوي الأضخم المخصص لصناعة المطارات في العالم، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وذلك في الفترة من 14 ولغاية 16 مايو 2024، في مركز دبي التجاري العالمي.

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