هيئة دبي الرقمية تحذر من عمليات اختراق الهواتف عبر تطبيق واتساب

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذرت هيئة دبي الرقمية من عمليات اختراق الهواتف عبر تطبيق "واتساب"، حيث يحاول المتحالون الاستيلاء على البيانات وطلب معلومات البطاقات المصرفية.
وقالت الهيئة في حسابها عبر منصة إكس " زادت في الساعات الأخيرة محاولات اختراق الهواتف، إذ لجأ المحتالون إلى إرسال رسائل عبر تطبيق واتساب من أسماء أشخاص يعرفهم المتلقي حيث يطلب منه الضغط على رابط لدخول مجموعة، ويتم من خلاله محاولة الاستيلاء على البيانات من خلال حساب الواتساب الخاص بالمستخدم ، وقد يلجأ المحتالون إلى سيناريوهات أخرى مثل طلب معلومات البطاقات المصرفية باستخدام أرقام وأسماء يعرفها المتلقي، لذا وجب التنبيه لأخذ الحيطة والحذر".
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