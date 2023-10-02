هيئة دبي الرقمية تحذر من عمليات اختراق الهواتف عبر تطبيق واتساب

حذرت هيئة دبي الرقمية من عمليات اختراق الهواتف عبر تطبيق "واتساب"، حيث يحاول المتحالون الاستيلاء على البيانات وطلب معلومات البطاقات المصرفية.

وقالت الهيئة في حسابها عبر منصة إكس " زادت في الساعات الأخيرة محاولات اختراق الهواتف، إذ لجأ المحتالون إلى إرسال رسائل عبر تطبيق واتساب من أسماء أشخاص يعرفهم المتلقي حيث يطلب منه الضغط على رابط لدخول مجموعة، ويتم من خلاله محاولة الاستيلاء على البيانات من خلال حساب الواتساب الخاص بالمستخدم ، وقد يلجأ المحتالون إلى سيناريوهات أخرى مثل طلب معلومات البطاقات المصرفية باستخدام أرقام وأسماء يعرفها المتلقي، لذا وجب التنبيه لأخذ الحيطة والحذر".