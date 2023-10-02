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إنجاز 30% من مشروع توصيل المياه المعالجة بمجمع 733 في منطقة الناصفة

10/2/2023 7:21:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬أنها‭ ‬تقوم‭ ‬حاليا‭ ‬بتنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬مشروع‭ ‬توصيل‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬بمجمع‭ ‬733‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الناصفة‭ (‬محافظة‭ ‬العاصمة‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يسير‭ ‬المشروع‭ ‬وفق‭ ‬الخطة‭ ‬المحددة‭ ‬ووصلت‭ ‬نسبة‭ ‬الإنجاز‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬30‭%.‬

‭ ‬وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬توسعة‭ ‬شبكات‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة،‭ ‬والاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬ضخ‭ ‬ونقل‭ ‬وتوزيع‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المياه‭.‬

‭ ‬ويشمل‭ ‬المشروع‭ ‬توصيل‭ ‬مياه‭ ‬المعالجة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬منها‭ ‬طريق‭ ‬2941،‭ ‬2934‭ ‬وشارع‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جرداب‭ ‬وطريق‭ ‬3325‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الناصفة‭ ‬مجمع‭ ‬733‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬خط‭ ‬مياه‭ ‬معالجة‭ ‬رئيسي‭ ‬بطول‭ ‬2.4‭ ‬كيلومتر‭ ‬وخطوط‭ ‬فرعية‭ ‬بقطر‭ ‬75‭ ‬مم‭ ‬وطول‭ ‬30‭ ‬مترا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬عدد‭ ‬11‭ ‬غرفة‭ ‬صمام‭ ‬تحتوي‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬تدفق‭ ‬إلكتروني،‭ ‬وصمام‭ ‬للتحكم‭ ‬في‭ ‬التدفقات،‭ ‬وصمام‭ ‬إغلاق،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬بناء‭ ‬غرفة‭ ‬صمام‭ ‬إغلاق‭ ‬لعزل‭ ‬امتداد‭ ‬مياه‭ ‬المعالجة‭ ‬عن‭ ‬الخط‭ ‬الرئيسي‭.‬

‭ ‬وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تمديد‭ (‬612‭) ‬متراً‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬مياه‭ ‬معالجة‭ ‬رئيسي‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬أبوظبي‭ ‬حالياً‭.‬

‭ ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬باتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬معالجة‭ ‬المياه‭ ‬العادمة‭ ‬تنفيذا‭ ‬للسياسات‭ ‬المائية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬المياه‭ ‬المتاحة‭ ‬والطلب‭ ‬عليها‭ ‬مستقبلا‭. ‬وتقوم‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بتطبيق‭ ‬جميع‭ ‬متطلبات‭ ‬الاعتمادية‭ ‬للفحوصات‭ ‬الفيزيائية،‭ ‬الكيميائية‭ ‬والميكروبيولوجية‭ ‬على‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬وتحديث‭ ‬دليل‭ ‬نظام‭ ‬الجودة‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭ ‬الجديدة‭ ‬للنسخة‭ ‬المحدثة‭ ‬من‭ ‬المواصفات‭ ‬القياسية‭. ‬

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