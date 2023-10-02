إنجاز 30% من مشروع توصيل المياه المعالجة بمجمع 733 في منطقة الناصفة

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- Akhbar Al Khaleej) ذكرت وزارة الأشغال أنها تقوم حاليا بتنفيذ أعمال مشروع توصيل المياه المعالجة بمجمع 733 في منطقة الناصفة (محافظة العاصمة)، حيث يسير المشروع وفق الخطة المحددة ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 30%.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة في توسعة شبكات المياه المعالجة، والاستفادة القصوى من المياه المعالجة من خلال التوسع في خدمة ضخ ونقل وتوزيع المياه المعالجة على مختلف المستفيدين من هذه المياه.
ويشمل المشروع توصيل مياه المعالجة لعدد من الطرق منها طريق 2941، 2934 وشارع أبو ظبي في منطقة جرداب وطريق 3325 في منطقة الناصفة مجمع 733 من خلال بناء خط مياه معالجة رئيسي بطول 2.4 كيلومتر وخطوط فرعية بقطر 75 مم وطول 30 مترا، بالإضافة إلى بناء عدد 11 غرفة صمام تحتوي كل منها على مقياس تدفق إلكتروني، وصمام للتحكم في التدفقات، وصمام إغلاق، كما سيتم بناء غرفة صمام إغلاق لعزل امتداد مياه المعالجة عن الخط الرئيسي.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من تمديد (612) متراً من خط مياه معالجة رئيسي على شارع أبوظبي حالياً.
وأضافت أنها قامت باتخاذ خطوات مهمة في مجال الاستفادة من معالجة المياه العادمة تنفيذا للسياسات المائية التي تهدف إلى خلق التوازن بين المياه المتاحة والطلب عليها مستقبلا. وتقوم وزارة الأشغال بتطبيق جميع متطلبات الاعتمادية للفحوصات الفيزيائية، الكيميائية والميكروبيولوجية على المياه المعالجة وتحديث دليل نظام الجودة بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة للنسخة المحدثة من المواصفات القياسية.
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