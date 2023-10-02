التربية: وضع مسودة إطار وطني لمناهج رياض الأطفال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعرضت‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تراخيص‭ ‬ومتابعة‭ ‬التعليم‭ ‬المبكر‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬إطار‭ ‬وطني‭ ‬لمناهج‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬وفي‭ ‬تطوير‭ ‬المناهج‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬وأبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬المبكر،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الوزارة‭ ‬انتهت‭ ‬مؤخراً‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬مسودة‭ ‬لإطار‭ ‬وطني‭ ‬خاص‭ ‬بذلك،‭ ‬تولّت‭ ‬عملية‭ ‬إعداده‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬مختصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

كما‭ ‬تمّ‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالطفولة‭ ‬المبكرة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بمكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتقديم‭ ‬المقترحات‭ ‬وذلك‭ ‬فيما‭ ‬يتصل‭ ‬بإعداد‭ ‬تصور‭ ‬مشترك‭ ‬لإطار‭ ‬مرجعي‭ ‬موحد‭ ‬لمناهج‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بالمفاهيم‭ ‬والمعارف‭ ‬والخبرات‭ ‬والسلوكيات‭ ‬الملائمة‭ ‬لسنهم‭. ‬

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