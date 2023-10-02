التربية: وضع مسودة إطار وطني لمناهج رياض الأطفال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت فتحية علي عيش مدير إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر بوزارة التربية والتعليم في لقاء الأجهزة المتناظرة لمسؤولي رياض الأطفال في دول الخليج العربي الذي نظمه مكتـب التربية العربي لدول الخليج في المملكة العربية السعودية.
وخلال اللقاء استعرضت مدير إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر جهود وزارة التربية والتعليم في بناء إطار وطني لمناهج رياض الأطفال وفي تطوير المناهج الخاصة بهذه المرحلة، وأبرز الإنجازات في قطاع التعليم المبكر، مشيرة إلى أنّ الوزارة انتهت مؤخراً من وضع مسودة لإطار وطني خاص بذلك، تولّت عملية إعداده كوادر وطنية مختصة في هذا المجال.
كما تمّ خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية بالطفولة المبكرة في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج وتبادل الخبرات وتقديم المقترحات وذلك فيما يتصل بإعداد تصور مشترك لإطار مرجعي موحد لمناهج رياض الأطفال في دول مجلس التعاون الخليجي ما يسهم في تزويد الأطفال في هذه المرحلة بالمفاهيم والمعارف والخبرات والسلوكيات الملائمة لسنهم.
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