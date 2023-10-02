محافظ الجنوبية يبحث أطر التعاون مع مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، العقيد عمار مصطفى السيد مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع بوزارة الداخلية، والسيد علي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة، وذلك من منطلق حرص المحافظة على التعاون والتنسيق في إطلاق المبادرات الهادفة للأهالي والمقيمين في نطاق الجنوبية.
خلال اللقاء، أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية، جهود المحافظة في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف القطاعات والتي تشمل كل المجالات التنموية والأمنية والمجتمعية مع الحرص على استمرارية تنظيم المبادرات والبرامج الهادفة لنشر مفهوم الوعي لدى العموم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.
من جانبه أشار العقيد عمار مصطفى السيد مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع، إلى دور التعاون والتنسيق مع المحافظة الجنوبية من أجل تطبيق البرامج المجتمعية التي تستهدف كل فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، لتوفير بيئة آمنة للجميع وفق المعايير التي تعزز من الأمن والسلامة.
وفي ختام اللقاء، عبر مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع بوزارة الداخلية ومدير إدارة الوقاية من الجريمة عن شكرهما وتقديرهما لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، لجهود سموه المبذولة من أجل تحقيق العمل التكاملي مع مختلف الأجهزة الأمنية والجهات والقطاعات المعنية لخدمة المجتمع.
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