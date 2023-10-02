محافظ الجنوبية يبحث أطر التعاون مع مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬والأمنية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬تنظيم‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الهادفة‭ ‬لنشر‭ ‬مفهوم‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬العموم،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬العقيد‭ ‬عمار‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المجتمع،‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطبيق‭ ‬البرامج‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬كل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬مواطنين‭ ‬ومقيمين،‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للجميع‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء،‭ ‬عبر‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المجتمع‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومدير‭ ‬إدارة‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬عن‭ ‬شكرهما‭ ‬وتقديرهما‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬لجهود‭ ‬سموه‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬العمل‭ ‬التكاملي‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬والجهات‭ ‬والقطاعات‭ ‬المعنية‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭.‬

كلمات دالة