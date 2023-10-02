محافظ العاصمة: أواصر أخوة ومـودة بيـن الـبحريـن والأردن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة اللواء الدكتور عبيدالله عبد ربه المعايطة مدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بحضور اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام.
ورحب محافظ العاصمة بمدير الأمن العام الأردني والوفد المرافق له، مؤكداً عمق ما يربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية من أواصر الأخوة والمودة والتفاهم المشترك، الذي جاء انعكاساً للرغبة الصادقة لقادة البلدين الشقيقين في مواصلة الجهود الأخوية لتطوير وتنمية علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.
ونوه المحافظ خلال اللقاء بمستوى التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، مشيراً إلى حرص محافظة العاصمة على توثيق أواصر الصداقة والتفاهم المتبادل مع نظيرتها في المملكة الأردنية الهاشمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال، بما يرسخ آفاق العمل الثنائي، ويُسهم في تعزيز وتنمية التعاون المشترك.
وقدمت محافظة العاصمة عرضاً موجزاً لمدير الأمن العام الأردني والوفد المرافق له، حول آلية عمل المحافظة والمهام المنوطة بها وأهدافها الاستراتيجية، وأبرز المشاريع والمبادرات التي تتبناها، إضافة إلى الإنجازات التي حققتها محلياً ودولياً.
حضر اللقاء نائب محافظ العاصمة، ومدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية والمحافظة.
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