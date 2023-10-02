محافظ العاصمة: أواصر أخوة ومـودة بيـن الـبحريـن والأردن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورحب‭ ‬محافظ‭ ‬العاصمة‭ ‬بمدير‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬الأردني‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬مؤكداً‭ ‬عمق‭ ‬ما‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬من‭ ‬أواصر‭ ‬الأخوة‭ ‬والمودة‭ ‬والتفاهم‭ ‬المشترك،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬انعكاساً‭ ‬للرغبة‭ ‬الصادقة‭ ‬لقادة‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬الأخوية‭ ‬لتطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

ونوه‭ ‬المحافظ‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬أواصر‭ ‬الصداقة‭ ‬والتفاهم‭ ‬المتبادل‭ ‬مع‭ ‬نظيرتها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بما‭ ‬يرسخ‭ ‬آفاق‭ ‬العمل‭ ‬الثنائي،‭ ‬ويُسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭.‬

وقدمت‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬عرضاً‭ ‬موجزاً‭ ‬لمدير‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬الأردني‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬حول‭ ‬آلية‭ ‬عمل‭ ‬المحافظة‭ ‬والمهام‭ ‬المنوطة‭ ‬بها‭ ‬وأهدافها‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وأبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تتبناها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬العاصمة،‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والمحافظة‭.‬

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