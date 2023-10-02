كلية الطب بجامعة الخليج العربي تقيم ورشتي عمل حول التعليم والتقييم السريريين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في إطار برنامج تطوير المهارات التعليمية للهيئة التدريسية بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي أقام قسم التعليم الطبي سلسلة من ورش العمل لأعضاء الهيئة التدريسية المتعاونين.
تناولت الورشة الأولى طرق تدريس المهارات العملية لطلبة الطب.
وقدمها رئيس قسم التعليم الطبي الدكتور هاني عطوة، ورئيس قسم طب الأسرة والمجتمع الأستاذ الدكتور محمد هاني.
هدفت الورشة إلى تحسين أداء أعضاء الهيئة التدريسية المتعاونين فيما يتعلق بتدريب طلبة الطب بالمستشفيات من خلال استعراض طرق التدريس المعتمدة عالميا وطرق إدراجها في البيئة الإكلينيكية، وطرق التغلب على التحديات المختلفة التي تواجه التدريب الإكلينيكي. وسعت الورشة إلى تعزيز التدريس الإكلينيكي الفعال الذي يساعد الطلبة على تعلم المهارات الطبية من خلال الملاحظة والنقاش والتغذية الراجعة من قبل المدربين الأطباء في مكان العمل.
على جانب متصل، أقام قسم التعليم الطبي ورشة عمل ثانية لأعضاء الهيئة التدريسية المتعاونين بعنوان التقييم الإكلينيكي. هدفت الورشة إلى تحسين أداء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بتقييم طلبة الطب أثناء تدريبهم بالمستشفيات من أجل الوصول إلى تقييم عادل يستند إلى معايير عالمية في التعليم الطبي، وذلك من خلال عرض أهمية التقييم المستند إلى مكان العمل وطرقه المختلفة وأهمية التغذية الراجعة كجزء أساسي ومحوري من ذلك التقييم، وكذلك التحديات المختلفة التي تواجه ذلك النوع من التقييم وكيفية التغلب عليها.
ويشتمل التقييم المستند على مكان العمل على عدة طرق واقعية تقيس أداء طلبة الطب في مكان عملهم خلال تفاعلهم مع المرضى، وتعتبر السمة المميزة لذلك النوع من التقييم هي عنصر مراقبة أداء المتدربين في بيئة مكان العمل الحقيقية وإعطائهم تغذية مرتجعة تساعدهم على تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم وخصوصاً مهارات الاتصال السريرية ومهارات التشخيص والعلاج.
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