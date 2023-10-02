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كلية الطب بجامعة الخليج العربي تقيم ورشتي عمل حول التعليم والتقييم السريريين

10/2/2023 7:21:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬التعليمية‭ ‬للهيئة‭ ‬التدريسية‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬أقام‭ ‬قسم‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬لأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬التدريسية‭ ‬المتعاونين‭.

تناولت‭ ‬الورشة‭ ‬الأولى‭ ‬طرق‭ ‬تدريس‭ ‬المهارات‭ ‬العملية‭ ‬لطلبة‭ ‬الطب‭.
‬وقدمها‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬الدكتور‭ ‬هاني‭ ‬عطوة،‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬طب‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬هاني‭. ‬

هدفت‭ ‬الورشة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬التدريسية‭ ‬المتعاونين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتدريب‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استعراض‭ ‬طرق‭ ‬التدريس‭ ‬المعتمدة‭ ‬عالميا‭ ‬وطرق‭ ‬إدراجها‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الإكلينيكية،‭ ‬وطرق‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬التدريب‭ ‬الإكلينيكي‭. ‬وسعت‭ ‬الورشة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التدريس‭ ‬الإكلينيكي‭ ‬الفعال‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬تعلم‭ ‬المهارات‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الملاحظة‭ ‬والنقاش‭ ‬والتغذية‭ ‬الراجعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدربين‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭.‬

على‭ ‬جانب‭ ‬متصل،‭ ‬أقام‭ ‬قسم‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬ثانية‭ ‬لأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬التدريسية‭ ‬المتعاونين‭ ‬بعنوان‭ ‬التقييم‭ ‬الإكلينيكي‭. ‬هدفت‭ ‬الورشة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬الهيئة‭ ‬التدريسية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتقييم‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬أثناء‭ ‬تدريبهم‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تقييم‭ ‬عادل‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬معايير‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬أهمية‭ ‬التقييم‭ ‬المستند‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬وطرقه‭ ‬المختلفة‭ ‬وأهمية‭ ‬التغذية‭ ‬الراجعة‭ ‬كجزء‭ ‬أساسي‭ ‬ومحوري‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬التقييم،‭ ‬وكذلك‭ ‬التحديات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬ذلك‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التقييم‭ ‬وكيفية‭ ‬التغلب‭ ‬عليها‭.‬

ويشتمل‭ ‬التقييم‭ ‬المستند‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬طرق‭ ‬واقعية‭ ‬تقيس‭ ‬أداء‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬عملهم‭ ‬خلال‭ ‬تفاعلهم‭ ‬مع‭ ‬المرضى،‭ ‬وتعتبر‭ ‬السمة‭ ‬المميزة‭ ‬لذلك‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التقييم‭ ‬هي‭ ‬عنصر‭ ‬مراقبة‭ ‬أداء‭ ‬المتدربين‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬الحقيقية‭ ‬وإعطائهم‭ ‬تغذية‭ ‬مرتجعة‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬أدائهم‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مهارات‭ ‬الاتصال‭ ‬السريرية‭ ‬ومهارات‭ ‬التشخيص‭ ‬والعلاج‭. ‬

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