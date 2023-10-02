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النائب إيمان شويطر: نظام الاستبدال التقاعدي عبر البنوك الإسلامية غامض ويحتاج إلى إيضاحات

10/2/2023 7:21:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اكدت‭ ‬النائب‭ ‬إيمان‭ ‬شويطر‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬الاستبدال‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬احكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬عنه‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تطبيقه‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ينتابه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الغموض‭ ‬وعدم‭ ‬الشفافية،‭ ‬مطالبة‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الإيضاحات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬لتوضيح‭ ‬الصورة‭ ‬أمام‭ ‬أصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬للقطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والأهلي‭ ‬والراغبين‭ ‬في‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬الاستبدال‭.‬

وقالت‭ ‬شويطر‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬عنه‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لم‭ ‬يوضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬جميع‭ ‬الاستبدالات‭ ‬ستتم‭ ‬عبر‭ ‬البنوك‭ ‬الخمسة‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬معها‭ ‬ام‭ ‬ان‭ ‬الاستبدال‭ ‬سيتوفر‭ ‬بالطريقتين‭ ‬التقليدية‭ ‬وعبر‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية،‭ ‬كما‭ ‬تساءلت‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬الاستبدال‭ ‬التقاعدي‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬عبر‭ ‬البنك‭ ‬هل‭ ‬سيصبح‭ ‬قرضا‭ ‬وكم‭ ‬ستساوي‭ ‬نسبة‭ ‬الفائدة‭ ‬او‭ ‬المرابحة‭ ‬التي‭ ‬ستضاف‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬الاستبدال‭ ‬وهل‭ ‬ستساوي‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يدفعه‭ ‬المتقاعد‭ ‬عند‭ ‬الاستبدال‭ ‬التقليدي‭.‬

كما‭ ‬طالبت‭ ‬بضرورة‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬السداد‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البنوك‭ ‬وهل‭ ‬تتطابق‭ ‬مع‭ ‬المدد‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تمنح‭ ‬لصاحب‭ ‬الاستبدال‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬فيما‭ ‬سبق‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬للمتقاعد‭ ‬ان‭ ‬يستبدل‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬استبدالا‭ ‬ثانيا‭ ‬وثالثا‭ ‬ورابعا،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬راتبه‭ ‬التقاعدي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬سداد‭ ‬الاستبدال‭ ‬فهل‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬متاح‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬الاستبدال‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية؟

وتابعت‭ ‬قولها‭ ‬هل‭ ‬سيخضع‭ ‬طالب‭ ‬القرض‭ ‬الى‭ ‬فحص‭ ‬لجان‭ ‬طبية‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬متبع،‭ ‬وهل‭ ‬يسقط‭ ‬القرض‭ ‬بالوفاة،‭ ‬ولن‭ ‬يتم‭ ‬المطالبة‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الورثة؟

واختتمت‭ ‬النائب‭ ‬إيمان‭ ‬شويطر‭ ‬تساؤلاتها‭ ‬عن‭ ‬آلية‭ ‬الاستبدال‭ ‬والقروض‭ ‬عبر‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬وهل‭ ‬سيبقى‭ ‬على‭ ‬تسميتها‮
‬‭ ‬استبدالا‭ ‬او‭ ‬قروضا‭ ‬وما‭ ‬الفائدة‭ ‬المرجوة‭ ‬او‭ ‬الامتيازات‭ ‬التي‭ ‬ممكن‭ ‬ان‭ ‬تعود‭ ‬على‭ ‬طالب‭ ‬الاستبدال؟‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬مصير‭ ‬الإدارة‭ ‬المعنية‭ ‬بالاستبدال‭ ‬الموجودة‭ ‬بالهيئة‭ ‬وموظفيها،‭ ‬وهل‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬البنوك‭ ‬عبر‭ ‬تزويد‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬أو‭ ‬سيتم‭ ‬توزيع‭ ‬موظفيها‭ ‬على‭ ‬اقسام‭ ‬أخرى‭ ‬داخل‭ ‬الهيئة‭ ‬ام‭ ‬سيتم‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنهم؟‮

وما‭ ‬هو‭ ‬مصير‭ ‬الاستبدالات‭ ‬القائمة‭ ‬حاليا‭ ‬هل‭ ‬ستحول‭ ‬قروض‭ ‬الى‭ ‬البنوك‭ ‬أو‭ ‬كيف‭ ‬ستتم‭ ‬معاملتها؟

كلمات دالة

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