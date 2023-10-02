ورشة عمل حول ((مهام أمناء السّر)) للنقابات العمالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

والمحور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الورشة‭ ‬تناوله‭ ‬أسامة‭ ‬سلمان‭ ‬قمبر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الحُر،‭ ‬وقد‭ ‬قدم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تدريباً‭ ‬متخصصاً‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬كتابة‭ ‬محاضر‭ ‬الاجتماعات‭ ‬وكتابة‭ ‬الرسائل‭ ‬والخطابات‭. ‬وتخلله‭ ‬تقديم‭ ‬تدريب‭ ‬عملي‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬كتابة‭ ‬محاضر‭ ‬الاجتماعات‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬وموجز‭. ‬وشمل‭ ‬المحاضر‭ ‬الترتيب‭ ‬الصحيح‭ ‬للمحضر،‭ ‬والمعلومات‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬تضمينها،‭ ‬وإضافة‭ ‬التوصيات‭ ‬لضمان‭ ‬دقة‭ ‬وشمولية‭ ‬المحاضر‭.‬

فيما‭ ‬يتناول‭ ‬المحور‭ ‬الثالث‭ ‬للورشة‭ ‬باسم‭ ‬سيادي‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للتدريب‭ ‬والتثقيف‭ ‬العمالي‭ ‬والذي‭ ‬قدم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬نصائح‭ ‬وإرشادات‭ ‬حول‭ ‬مهام‭ ‬أمين‭ ‬السّر‭ ‬وكيفية‭ ‬تحقيق‭ ‬الكفاءة‭ ‬والفعالية‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬تلك‭ ‬المهام،‭ ‬وتم‭ ‬تناول‭ ‬أساسيات‭ ‬كتابة‭ ‬الرسائل‭ ‬والخطابات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭. ‬

وقد‭ ‬شملت‭ ‬المواضيع‭ ‬المطروحة‭ ‬هيكلية‭ ‬الخطابات،‭ ‬وكتابة‭ ‬العناوين‭ ‬والتوقيعات،‭ ‬واستخدام‭ ‬المصطلحات‭ ‬المناسبة‭ ‬والأسلوب‭ ‬الموجز‭ ‬الملائم‭.‬

وتهدف‭ ‬الورشة‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬أمناء‭ ‬السّر‭ ‬والأمناء‭ ‬المساعدين‭ ‬في‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لأداء‭ ‬مهامهم‭ ‬بكفاءة‭ ‬وتأثير‭ ‬عال،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الورشة‭ ‬هي‭ ‬ملتقى‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭.‬

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