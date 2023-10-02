ورشة عمل حول ((مهام أمناء السّر)) للنقابات العمالية

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- Akhbar Al Khaleej) نظمت لجنة التدريب والتثقيف العمالي بالاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين ورشة عمل هامة حول «مهام أمناء السّر»، والتي استهدفت أمناء السر والأمناء المساعدين في النقابات العمالية العضوة بالاتحاد. وتضمنت الورشة ثلاثة محاور أساسية وهي مهام أمين السّر: والتي تم التركيز من خلالها على دور ومسؤوليات أمين السّر في النقابات العمالية، إضافة إلى توضيح أفضل الممارسات والاستراتيجيات للقيام بكافة المهام بكفاءة عالية. وقد قدمها خالد القوتي نائب الرئيس للتنظيم الداخلي بالاتحاد، حيث قدم نظرة شاملة حول دور أمين السّر وأهميته في تحقيق أهداف النقابة المرجوة.
والمحور الثاني من الورشة تناوله أسامة سلمان قمبر الأمين العام للاتحاد الحُر، وقد قدم من خلاله تدريباً متخصصاً حول كيفية كتابة محاضر الاجتماعات وكتابة الرسائل والخطابات. وتخلله تقديم تدريب عملي حول كيفية كتابة محاضر الاجتماعات بشكل فعال وموجز. وشمل المحاضر الترتيب الصحيح للمحضر، والمعلومات الأساسية التي يجب تضمينها، وإضافة التوصيات لضمان دقة وشمولية المحاضر.
فيما يتناول المحور الثالث للورشة باسم سيادي نائب الرئيس للتدريب والتثقيف العمالي والذي قدم من خلاله نصائح وإرشادات حول مهام أمين السّر وكيفية تحقيق الكفاءة والفعالية في أداء تلك المهام، وتم تناول أساسيات كتابة الرسائل والخطابات الرسمية في سياق النقابات العمالية.
وقد شملت المواضيع المطروحة هيكلية الخطابات، وكتابة العناوين والتوقيعات، واستخدام المصطلحات المناسبة والأسلوب الموجز الملائم.
وتهدف الورشة إلى تمكين أمناء السّر والأمناء المساعدين في النقابات العمالية من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وتأثير عال، إضافة الى ان الورشة هي ملتقى لتبادل الخبرات بين المشاركين.
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