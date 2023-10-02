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الشيخ فواز بن محمد يؤكد اعتزازه بالطلبة البحرينيين الدارسين في المملكة المتحدة

10/2/2023 7:21:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقام‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬مأدبة‭ ‬عشاء‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬الدارسين‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬مانشستر‭ ‬والمدن‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬السفير‭ ‬بالطلبة‭ ‬الحضور،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بأبناء‭ ‬وبنات‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬الدارسين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬ويسعون‭ ‬جاهدين‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬العلم‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الكفاءات‭ ‬والكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬دورهم‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬حرص‭ ‬السفارة‭ ‬الدائم‭ ‬واستعدادها‭ ‬لتقديم‭ ‬المعونة‭ ‬والمشورة‭ ‬للطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬الدارسين‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬البريطانية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬الملحقية‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬وثقته‭ ‬التامة‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الطلبة‭ ‬لإبراز‭ ‬الصورة‭ ‬الحضارية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تجربة‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وبخاصة‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬هي‭ ‬تجربة‭ ‬متميزة‭ ‬وعلى‭ ‬الطلبة‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬العلمية،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬لبناء‭ ‬شخصيتهم‭ ‬وتطوير‭ ‬معرفتهم‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الحضارات‭ ‬المختلفة‭ ‬مع‭ ‬السعي‭ ‬لإبراز‭ ‬الصورة‭ ‬المشرقة‭ ‬والمشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التفوق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬العلمية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ألقى‭ ‬طالب‭ ‬رسالة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬النقيب‭ ‬يوسف‭ ‬الكعبي‭ ‬كلمة‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الطلبة‭ ‬الحضور‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬التفوق‭ ‬العلمي‭ ‬لطلبة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬لدعم‭ ‬وتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تقدير‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬لسفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬واهتمامه‭ ‬المتواصل‭ ‬بالطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

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