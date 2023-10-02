الشيخ فواز بن محمد يؤكد اعتزازه بالطلبة البحرينيين الدارسين في المملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة مأدبة عشاء لمجموعة من الطلبة البحرينيين الدارسين في جامعات مانشستر والمدن المحيطة بها.
وقد رحب السفير بالطلبة الحضور، معربًا عن اعتزازه بأبناء وبنات الوطن من الطلبة الدارسين في المملكة المتحدة، الذين يعملون ويسعون جاهدين في طلب العلم واكتساب الخبرات في شتى المجالات للمساهمة في دعم الكفاءات والكوادر الوطنية، مؤكدًا دورهم المهم في المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.
وأكد حرص السفارة الدائم واستعدادها لتقديم المعونة والمشورة للطلبة البحرينيين الدارسين في الجامعات البريطانية، مشيدًا بجهود الملحقية الثقافية في السفارة وثقته التامة في الجهود التي يبذلها الطلبة لإبراز الصورة الحضارية لمملكة البحرين.
كما أشار إلى أن تجربة الدراسة في الخارج وبخاصة في جامعات المملكة المتحدة هي تجربة متميزة وعلى الطلبة الاستفادة منها ليس فقط من الناحية العلمية، ولكن أيضًا لبناء شخصيتهم وتطوير معرفتهم والتواصل مع الحضارات المختلفة مع السعي لإبراز الصورة المشرقة والمشرفة لمملكة البحرين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في مسيرتهم العلمية.
وبهذه المناسبة ألقى طالب رسالة الدكتوراه النقيب يوسف الكعبي كلمة نيابة عن الطلبة الحضور أكد فيها أن التفوق العلمي لطلبة مملكة البحرين هو نتيجة لدعم وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معربا عن خالص تقدير الطلبة البحرينيين لسفير مملكة البحرين في لندن على دعمه واهتمامه المتواصل بالطلبة البحرينيين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
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