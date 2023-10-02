وزيرة الشباب تبحث مع وزير التعليم السعودي تقديم برامج شبابية مشتركة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب عمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تتسم عبر محطاتها التاريخية بمتانتها وتطورها في مختلف المجالات، مؤكدة حرص المملكة على مواصلة تعزيز علاقات البلدين ورفدها بما يحقق التطلعات المشتركة ويسهم في فتح آفاق أرحب نحو مزيدٍ من الخير والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
جاء ذلك لدى لقاء وزيرة شؤون الشباب مع يوسف بن عبدالله البنيان وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية اثناء الزيارة الرسمية التي تقوم بها الى المملكة العربية السعودية.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة شؤون الشباب على أهمية بناء آفاق رحبة من التعاون البناء بين البلدين في المجال الشبابي ومدى استفادة البلدين من التجارب الناجحة في مجال تدريب الشباب والارتقاء بمهاراتهم في مختلف المجالات بما يحقق طموحات وآمال الشباب في كلا البلدين الشقيقين، مشيرة الى أهمية مواصلة اللقاءات المشتركة بهدف تعميق أواصر التلاقي وتأطير العمل الشبابي بما يسهم في تقديم مبادرات مشتركة تشكل قاعدة صلبة لانطلاقة شباب البلدين نحو صناعة مستقبل المملكتين والعمل على تمكين الشباب وتهيئتهم ليكونوا قادة المستقبل.
أبرزت وزيرة شؤون الشباب خلال اللقاء الدعم الكبير الذي توليه مملكة البحرين للقطاع الشبابي وأهم المبادرات والبرامج التي تقدم للشباب بالإضافة الى أبرز الخطط التي تساهم في الاستثمار في الشباب وإبراز مواهبهم، كما استمعت من وزيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية الى أهم البرامج والفعاليات التي تقدم للشباب وخاصة طلاب المدارس لتنمية ابداعاتهم وقدراتهم والارتقاء بمشروعاتهم في مختلف المجالات.
كما تمت مناقشة تجربة البلدين في تعزيز الصحة النفسية والجسدية وأنماط الحياة الصحية لدى الشباب بالإضافة الى أوجه التعاون في مجال العمل التطوعي وحث الشباب على الانخراط في هذا المجال والسبل الكفيلة بتشجيع الشباب على تقديم مبادرات وبرامج تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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