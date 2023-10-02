وزيرة الشباب تبحث مع وزير التعليم السعودي تقديم برامج شبابية مشتركة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬البنيان‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬اثناء‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬بناء‭ ‬آفاق‭ ‬رحبة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي‭ ‬ومدى‭ ‬استفادة‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تدريب‭ ‬الشباب‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمهاراتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬طموحات‭ ‬وآمال‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬اللقاءات‭ ‬المشتركة‭ ‬بهدف‭ ‬تعميق‭ ‬أواصر‭ ‬التلاقي‭ ‬وتأطير‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مبادرات‭ ‬مشتركة‭ ‬تشكل‭ ‬قاعدة‭ ‬صلبة‭ ‬لانطلاقة‭ ‬شباب‭ ‬البلدين‭ ‬نحو‭ ‬صناعة‭ ‬مستقبل‭ ‬المملكتين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭.‬

أبرزت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للقطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬وأهم‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬للشباب‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬أبرز‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشباب‭ ‬وإبراز‭ ‬مواهبهم،‭ ‬كما‭ ‬استمعت‭ ‬من‭ ‬وزيرة‭ ‬التعليم‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الى‭ ‬أهم‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬للشباب‭ ‬وخاصة‭ ‬طلاب‭ ‬المدارس‭ ‬لتنمية‭ ‬ابداعاتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمشروعاتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬تجربة‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والجسدية‭ ‬وأنماط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬وحث‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬

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