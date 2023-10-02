وزير التربية والتعليم يستقبل رئيس مجلس إدارة مدرسة عبد الرحمن كانو الديار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اطلع على استعدادات المدرسة لافتتاح مقرها الجديد بديار المحرق
استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، بحضور وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء ومدير إدارة التقييم والأداء، وفداً من مجلس إدارة مدرسة عبدالرحمن الديار برئاسة السيد طارق عبداللطيف كانو ونائب رئيس المجلس الدكتور فيصل كانو.
وقد اطلع الوزير خلال الاجتماع على استعدادات المدرسة لافتتاح مقرها الجديد بمنطقة ديار المحرق، كما استمع إلى شرح حول خطط مجلس الإدارة التطويرية لبرامج المدرسة ومشاريعها. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير التعاون بين مدرسة كانو والمدارس الحكومية، بالإضافة إلى استعراض أوجه الدعم الممكنة لتعزيز فرص المدرسة نحو المزيد من الشراكة التعليمية والمجتمعية.
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