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وزير التربية والتعليم يستقبل رئيس مجلس إدارة مدرسة عبد الرحمن كانو الديار

10/2/2023 7:21:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اطلع على استعدادات المدرسة لافتتاح مقرها الجديد بديار المحرق

استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬بحضور‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للسياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والأداء‭ ‬ومدير‭ ‬إدارة‭ ‬التقييم‭ ‬والأداء،‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الديار‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬طارق‭ ‬عبداللطيف‭ ‬كانو‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬كانو‭.‬

وقد‭ ‬اطلع‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬استعدادات‭ ‬المدرسة‭ ‬لافتتاح‭ ‬مقرها‭ ‬الجديد‭ ‬بمنطقة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬كما‭ ‬استمع‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬حول‭ ‬خطط‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬التطويرية‭ ‬لبرامج‭ ‬المدرسة‭ ‬ومشاريعها‭. ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مدرسة‭ ‬كانو‭ ‬والمدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬الدعم‭ ‬الممكنة‭ ‬لتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬المدرسة‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬التعليمية‭ ‬والمجتمعية‭. ‬

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