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المجلس العسكري في النيجر يقبل مبادرة الوساطة الجزائرية

10/2/2023 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الجزائر‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬قبل‭ ‬العسكريون‭ ‬الحاكمون‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬منذ‭ ‬الانقلاب‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬محمد‭ ‬بازوم،‭ ‬مبادرة‭ ‬الوساطة‭ ‬الجزائرية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬انتقالية‭ ‬مدتها‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‮»‬‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للأزمة‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬قادة‭ ‬الانقلاب‭ ‬أرسلوا‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬الجزائرية‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬وزارة‭ ‬خارجية‭ ‬جمهورية‭ ‬النيجر،‭ ‬مراسلة‭ ‬رسمية‭ ‬تفيد‭ ‬بقبول‭ ‬الوساطة‭ ‬الجزائرية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬بلورة‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للأزمة‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الشقيق‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أغسطس‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬سياسية‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬إمهال‭ ‬الانقلابيين‭ ‬ستّة‭ ‬أشهر‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الدستوري‭ ‬والديمقراطي‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬رفض‭ ‬أيّ‭ ‬تدخّل‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬الجارة‭ ‬الجنوبية‭. ‬

واوضح‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬تبون‭ ‬كلّف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أحمد‭ ‬عطاف‭ ‬‮«‬بالتوجه‭ ‬إلى‭ ‬نيامي‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬بهدف‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬مناقشات‭ ‬تحضيرية‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬تفعيل‭ ‬المبادرة‭ ‬الجزائرية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬القبول‭ ‬بالمبادرة‭ ‬الجزائرية‭ ‬يعزز‭ ‬خيار‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬للأزمة‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬ويفتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬توفير‭ ‬الشروط‭ ‬الضرورية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهل‭ ‬إنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬بالطرق‭ ‬السلمية،‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬مصلحة‭ ‬النيجر‭ ‬والمنطقة‭ ‬برمتها‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬عطاف‭ ‬أكد‭ ‬خلال‭ ‬إعلان‭ ‬خطة‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬أن‭ ‬قائد‭ ‬الانقلاب‭ ‬الجنرال‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬تياني‭ ‬‮«‬يطالب‭ ‬بمرحلة‭ ‬انتقالية‭ ‬تستمرّ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬كحدّ‭ ‬أقصى‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬الجزائر‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬الانتقالية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يصبح‭ ‬الانقلاب‭ ‬‮«‬أمراً‭ ‬واقعاً‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬الخطة‭ ‬الجزائرية‭ ‬أوضح‭ ‬عطاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هدف‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬هو‭ ‬صياغة‭ ‬ترتيبات‭ ‬سياسية‭ ‬بمشاركة‭ ‬وموافقة‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬بدون‭ ‬إقصاء‭ ‬لأيّ‭ ‬جهة‭ ‬مهما‭ ‬كانت،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تتجاوز‭ ‬مدّة‭ ‬هذه‭ ‬الترتيبات‭ ‬ستّة‭ ‬أشهر‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الترتيبات‭ ‬‮«‬تكون‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬سلطة‭ ‬مدنية‭ ‬تتولاها‭ ‬شخصية‭ ‬توافقية‭ ‬تحظى‭ ‬بقبول‭ ‬كل‭ ‬أطياف‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬وتفضي‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬النظام‭ ‬الدستوري‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬،‭ ‬رافضاً‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬اسم‭ ‬الشخصية‭ ‬التوافقية‭ ‬المقترحة‭. ‬ومنذ‭ ‬الانقلاب،‭ ‬فرضت‭ ‬الجماعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدول‭ ‬غرب‭ ‬افريقيا‭ (‬اكواس‭) ‬عقوبات‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬على‭ ‬النيجر،‭ ‬وهددت‭ ‬ايضا‭ ‬بتدخل‭ ‬مسلح‭.
‬وأمس‭ ‬أعلن‭ ‬محامو‭ ‬محمد‭ ‬بازوم‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬في‭ ‬نيامي‭ ‬ضد‭ ‬منفذي‭ ‬الانقلاب‭. ‬وتستهدف‭ ‬هذه‭ ‬الشكوى‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس،‭ ‬الجنرال‭ ‬تياني‭ ‬و«جميع‭ ‬الآخرين‮»‬،‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬والتآمر‭ ‬ضد‭ ‬سلطة‭ ‬الدولة،‭ ‬وجرائم‭ ‬ومخالفات‭ ‬يرتكبها‭ ‬موظفون‭ ‬حكوميون،‭ ‬واعتقالات‭ ‬وحبس‭ ‬تعسفي‮»‬‭.‬

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