((التعاون الإسلامي)): حرق نسخة من القرآن في السويد كراهية دينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬جددت‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬أمس،‭ ‬دعوتها‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬السويدية‭ ‬لاتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬فورية‭ ‬ضد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بحرق‭ ‬نسخ‭ ‬القرآن‭ ‬لأنها‭ ‬تشكل‭ ‬أعمال‭ ‬كراهية‭ ‬دينية‭.

‬

وأدانت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬أشد‭ ‬العبارات‮»‬‭ ‬العمل‭ ‬الاستفزازي‭ ‬الجديد‭ ‬المتمثل‭ ‬بحرق‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬مالمو‭ ‬بالسويد،‭ ‬رغم‭ ‬الدعوات‭ ‬المتكررة‭ ‬للسلطات‭ ‬السويدية‭ ‬لمنع‭ ‬تكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬المسيئة‭. ‬

وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬حسين‭ ‬إبراهيم‭ ‬طه‭ ‬موقف‭ ‬المنظمة،‭ ‬الذي‭ ‬عبر‭ ‬عنه‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اعتمده‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الاستثنائية‭ ‬الـ18‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬‮

‬‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬والمخصص‭ ‬لحوادث‭ ‬حرق‭ ‬نسخ‭ ‬المصحف‭ ‬الشريف‭ ‬المتكررة‭. ‬

وجدد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬دعوة‭ ‬المنظمة‭ ‬‮«‬السلطات‭ ‬السويدية‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬فورية‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬الاستفزازية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬أعمال‭ ‬كراهية‭ ‬دينية‭ ‬وتعتبر‭ ‬انتهاكاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬تكرارها‮»‬‭.

‬