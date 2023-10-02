المحافظون البريطانيون يواجهون معادلة صعبة تتعلّق بالميزانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬تحدّث‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬لحزب‭ ‬المحافظين‭ ‬عن‭ ‬إطار‭ ‬متشدّد‭ ‬للميزانية‭ ‬معلناً‭ ‬رفع‭ ‬الحدّ‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تخفيضات‭ ‬ضريبية‭ ‬فورية،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تضخّم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مرتفعاً‭. ‬

ويُضاعِف‭ ‬المحافظون،‭ ‬الذين‭ ‬يشهدون‭ ‬تراجعاً‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي،‭ ‬تصريحاتهم‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬للحزب‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مانشستر،‭ ‬فيما‭ ‬يتوقّع‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬المقبلة‭ ‬بحلول‭ ‬يناير‭ ‬2025‭. ‬

وقال‭ ‬هانت‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬أمام‭ ‬المؤتمر،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬ببدل‭ ‬كافٍ‭ ‬ونحن‭ ‬سنضمن‭ ‬حدوث‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يحسّن‭ ‬فيها‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬معيشة‭ ‬العمال‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬التضخّم‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬انخفاضاً،‭ ‬غير‭ ‬أنّه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬عند‭ ‬6 , 7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬قاوم‭ ‬هانت‭ ‬الضغوط‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬حزبه،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬السابقة‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بالتعهّد‭ ‬بخفض‭ ‬الضرائب‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭. ‬

ولكن‭ ‬هذا‭ ‬التنازل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الأجور‭ ‬يرافقه‭ ‬تشديد‭ ‬شروط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬لتشجيع‭ ‬العاطلين‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬وقال‭ ‬هانت‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬العدل‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يرفض‭ ‬البحث‭ ‬بجدية‭ ‬عن‭ ‬وظيفة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬عليه‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬هانت‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬أنّ‭ ‬خفض‭ ‬التضخّم‭ ‬سيكون‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬القوة‭ ‬الشرائية‭ ‬للبريطانيين‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭. ‬

واقترح‭ ‬الوزير‭ ‬أنّ‭ ‬الدولة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحقّق‭ ‬وفراً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجميد‭ ‬عدد‭ ‬موظفي‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬قبل‭ ‬تقليصه،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة،‭ ‬ممّا‭ ‬قد‭ ‬يؤدّي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬العبء‭ ‬الضريبي‭. ‬

وقال‭ ‬هانت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‮»‬،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬حكومة‭ ‬المحافظين‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬وضعنا‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬خفض‭ ‬الضرائب‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬،‭ ‬ولكنّه‭ ‬أضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬اجرينا‭ ‬تخفيضات‭ ‬ضريبية‭ ‬كبيرة‭ ‬الآن،‭ ‬فإنّ‭ ‬ذلك‭ ‬سيعني‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬جيوب‭ ‬الناس‮»‬‭ ‬كما‭ ‬سيغذّي‭ ‬التضخّم‭.‬

باعتباره‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬الميزانية‭ ‬التقليدية،‭ ‬دخل‭ ‬هانت‭ ‬الحكومة‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬تقريباً‭ ‬لطمأنة‭ ‬الأسواق،‭ ‬بعدما‭ ‬أدّت‭ ‬الميزانية‭ ‬المقترحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حكومة‭ ‬تراس‭ ‬والتي‭ ‬تضمّنت‭ ‬إنفاقاً‭ ‬ضخماً‭ ‬وغير‭ ‬مموّل،‭ ‬إلى‭ ‬ذعر‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬ودفع‭ ‬معدّلات‭ ‬الاقتراض‭ ‬الحكومية‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬الارتفاع‭.‬

ولكن‭ ‬معدّلات‭ ‬الاقتراض‭ ‬هذه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انخفاضها،‭ ‬عادت‭ ‬لترتفع‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم،‭ ‬نتيجة‭ ‬لتكثيف‭ ‬بنك‭ ‬إنجلترا‭ ‬جهوده‭ ‬لتهدئة‭ ‬التضخّم‭.‬