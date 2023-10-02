السيسي يعلن ترشحه لولاية ثالثة ويتعهد بسياسة خارجية جديدة لمصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬العربية‭ ‬نت‭): ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬أمس‭ ‬ترشحه‭ ‬لولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬جديدة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المزمع‭ ‬إجراؤها‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬بختام‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬حكاية‭ ‬وطن‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الجديدة،‭ ‬إنه‭ ‬ستتم‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬سياسة‭ ‬خارجية‭ ‬جديدة‭ ‬لمصر،‭ ‬مطالباً‭ ‬المصريين‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬انتقاد‭ ‬أو‭ ‬تشكيك‭ ‬وتحويل‭ ‬الإساءة‭ ‬إلى‭ ‬وقود‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المصريين‭ ‬حققوا‭ ‬ملحمة‭ ‬تاريخية‭ ‬بعدما‭ ‬استعادوا‭ ‬بلادهم‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬الظلام‭ ‬والغدر،‭ ‬وواجهوا‭ ‬إرهاباً‭ ‬غاشماً،‭ ‬ثم‭ ‬واجهوا‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬والبناء‭ ‬وإقامة‭ ‬دولتهم‭ ‬القوية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يجدد‭ ‬العهد‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬المصريين‭ ‬وإقامة‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وجّه‭ ‬الحكومة‭ ‬لبحث‭ ‬مخرجات‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬وتنفيذ‭ ‬توصياته‭ ‬وبناء‭ ‬دولة‭ ‬عصرية‭.‬

وكانت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭ ‬أعلنت،‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬متتالية‭.‬

وكشف‭ ‬المستشار‭ ‬وليد‭ ‬حمزة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عالمي،‭ ‬عن‭ ‬دعوة‭ ‬الناخبين‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬2024،‭ ‬التي‭ ‬ستعقد‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬قضائي‭ ‬كامل،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬للراغبين‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬سيخصص‭ ‬قاض‭ ‬لكل‭ ‬صندوق،‭ ‬كما‭ ‬يسمح‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬بالمتابعة،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬القائمة‭ ‬الأولية‭ ‬للمرشحين‭ ‬وفترة‭ ‬الطعون‭ ‬وفترة‭ ‬الصمت‭ ‬والقائمة‭ ‬النهائية‭ ‬وإعلان‭ ‬النتائج،‭ ‬وبعدها‭ ‬انتخابات‭ ‬الإعادة‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭.‬

وتابع‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬القرار‭ ‬3‭ ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬ويتضمن‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬الترشح‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬أكتوبر،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬الانتخابات‭ ‬بالخارج‭ ‬أيام‭ ‬1و2‭ ‬و3‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وداخل‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬10‭ ‬و11‭ ‬و12‭ ‬من‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬الإعادة‭ ‬تجري‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬و9‭ ‬و10‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وتقرر،‭ ‬حسب‭ ‬تأكيدات‭ ‬اللجنة،‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬الإعادة،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬وصلت‭ ‬الانتخابات‭ ‬لمرحلة‭ ‬الإعادة‭ ‬فستعلن‭ ‬النتائج‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬يناير‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬ستجري‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬و85‭ ‬لجنة‭ ‬فرعية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجمهورية‭.‬

وكان‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة،‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد،‭ ‬والبرلماني‭ ‬السابق‭ ‬أحمد‭ ‬الطنطاوي،‭ ‬ورئيس‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬أكمل‭ ‬قرطام،‭ ‬قد‭ ‬أعلنوا‭ ‬عزمهم‭ ‬خوض‭ ‬السباق‭ ‬الرئاسي‭.‬

وفاز‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬والانتخابات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬