الاتحاد البحريني للجولف ينظم بطولة البحرين المفتوحة الـ 5 للهواة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن الاتحاد البحريني للجولف إقامة البطولة الخامسة للهواة من 12 إلى 14 أكتوبر، على ملاعب النادي الملكي، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ينتمون إلى أندية الجولف في المملكة وأندية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجميع اللاعبين المقيمين في هذه الدول ومن مختلف الجنسيات.
وستكون البطولة فرصة للمشاركين فيها وفي حالة الفوز بكأسها وبالنسبة للفائزين الأول والثاني، المشاركة في بطولة البحرين الدولية الكبرى التي ستقام تحت مظلة الجائزة الأوروبية المعروفة عالميًا ويشارك فيها أفضل اللاعبين المنتمين إلى الجائزة الأوروبية العالمية، وهو إنجاز يحسب للاتحاد البحريني للجولف، ما سيؤدي إلى زيادة عدد المشاركين من اللاعبين البارزين في البطولة والعمل على تحقيق النتائج الإيجابية التي تفتح لهم باب المشاركة في بطولة البحرين الدولية.
ويشارك الاتحاد البحريني للجولف في هذه البطولة بعدد من اللاعبين المتميزين الذين يمثلون المنتخب الوطني والذين سبق لهم الفوز بالمراكز الأولى في النسخ السابقة حيث حقق هذه البطولة اللاعب على محمد سالمين في النسخة الأولى واللاعب أحمد الزايد في النسختين الثانية والرابعة وخليفة المريسي في النسخة الثالثة.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس الاتحاد البحريني للجولف اللواء الركن علي بن صقر النعيمي باستضافة مملكة البحرين لبطولة البحرين الدولية، التي ستقام في فبراير، مؤكدا أن بطولة البحرين المفتوحة للهواة هي إحدى البطولات المهمة التي يشرف عليها الاتحاد ويتم من خلالها اختيار اللاعبين البارزين مع إمكانية انضمامهم إلى المنتخبات الوطنية، وإعطاء اللاعبين الناشئين والشباب الذين يمثلون منتخبات البحرين فرصة المشاركة للاستفادة و اكتساب الخبرة التي تؤهلهم للمشاركة في البطولات الدولية والإقليمية .
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