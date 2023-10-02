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الاتحاد البحريني للجولف ينظم بطولة البحرين المفتوحة الـ 5 للهواة

10/2/2023 7:21:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬إقامة‭ ‬البطولة‭ ‬الخامسة‭ ‬للهواة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬أكتوبر،‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬النادي‭ ‬الملكي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬لاعب‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬أندية‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وأندية‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭.‬

وستكون‭ ‬البطولة‭ ‬فرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬فيها‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬الفوز‭ ‬بكأسها‭ ‬وبالنسبة‭ ‬للفائزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني،‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الجائزة‭ ‬الأوروبية‭ ‬المعروفة‭ ‬عالميًا‭ ‬ويشارك‭ ‬فيها‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬المنتمين‭ ‬إلى‭ ‬الجائزة‭ ‬الأوروبية‭ ‬العالمية،‭ ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬يحسب‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف،‭ ‬ما‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تفتح‭ ‬لهم‭ ‬باب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

ويشارك‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المتميزين‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬والذين‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬الفوز‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬محمد‭ ‬سالمين‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬واللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬الزايد‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬الثانية‭ ‬والرابعة‭ ‬وخليفة‭ ‬المريسي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬باستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬فبراير،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬المفتوحة‭ ‬للهواة‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬البطولات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬الاتحاد‭ ‬ويتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬اختيار‭ ‬اللاعبين‭ ‬البارزين‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬انضمامهم‭ ‬إلى‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وإعطاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬الناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬منتخبات‭ ‬البحرين‭ ‬فرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬للاستفادة‭ ‬و‭ ‬اكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬التي‭ ‬تؤهلهم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ .‬

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