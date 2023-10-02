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الكوهجي يستعرض إنجازات البحرين في الرياضات الإلكترونية

10/2/2023 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شارك‭ ‬حسين‭ ‬الكوهجي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬ AESF ‭ (‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭) ‬بدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد،‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغزو‭ ‬الصينية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولين‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الآسيوية‭.‬

وأعرب‭ ‬حسين‭ ‬الكوهجي‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الهام،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وتطويرها‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬الاتحادات‭ ‬بالدول‭ ‬الآسيوية،‭ ‬ودوره‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وأشار‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬لتعريف‭ ‬الاتحادات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الأخرى‭ ‬بالتقدم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وكذلك‭ ‬إبراز‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬متمنياً‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭ ‬للرياضات‭ ‬والألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

حيث‭ ‬تعد‭ ‬ليلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬فرصة‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الرياضة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬وإنشاء‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الأخرى‭ ‬والشركات‭ ‬المالكة‭ ‬لهذه‭ ‬الألعاب،‭ ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬الحدث‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭.‬

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