الكوهجي يستعرض إنجازات البحرين في الرياضات الإلكترونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
شارك حسين الكوهجي رئيس الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، نائب رئيس الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية، في ليلة AESF (الاتحاد الآسيوي للرياضات الإلكترونية) بدعوة كريمة من الاتحاد، السبت الماضي في مدينة هانغزو الصينية، وذلك في إطار دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر وبمشاركة جميع أعضاء الاتحاد الآسيوي وعدد من كبار مسؤولين اللجنة الأولمبية الآسيوية.
وأعرب حسين الكوهجي بهذه المناسبة عن سعادته بتمثيل مملكة البحرين في هذا الحدث الهام، مشيراً إلى أهمية تعزيز الرياضات الإلكترونية وتطويرها في مجتمعاتنا، كما أشاد بالدور المهم الذي يلعبه الاتحاد الآسيوي في تعزيز التعاون والتواصل بين الاتحادات بالدول الآسيوية، ودوره البارز في مجال الرياضات الإلكترونية.
وأشار الكوهجي أن هذه المشاركة تعد فرصة لتعريف الاتحادات الآسيوية الأخرى بالتقدم الكبير الذي حققته مملكة البحرين في مجال الرياضات الإلكترونية، وكذلك إبراز البطولات التي حققها الاتحاد البحريني في الرياضة حتى الآن، متمنياً المزيد من التقدم والنجاح للرياضات والألعاب الإلكترونية في مملكة البحرين.
حيث تعد ليلة الاتحاد الآسيوي للرياضات الإلكترونية فرصة لنشر ثقافة الرياضة، وتعزيز التواصل وإنشاء الشراكات مع الاتحادات الآسيوية الأخرى والشركات المالكة لهذه الألعاب، وقد حضر الحدث العديد من الشخصيات البارزة في مجال الرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء قارة آسيا.
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