منتخب لبنان يستبدل الصربي إيليتش بالكرواتي يورتشيفيتش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أجرى‭ ‬الاتحاد‭ ‬اللبناني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تغييراً‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬لمنتخب‭ ‬‮«‬رجال‭ ‬الأرز‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬نيكولا‭ ‬يورتشيفيتش‭ ‬ليحل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬إيليتش‭. ‬وأنهى‭ ‬الاتحاد‭ ‬عقد‭ ‬الصربي‭ ‬بالتراضي،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬جاءت‭ ‬مخيبة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬ودية‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬وكأس‭ ‬ملك‭ ‬تايلاند‭. ‬ويأتي‭ ‬التغيير‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬توجه‭ ‬المنتخب‭ ‬لمعسكر‭ ‬اعدادي‭ ‬في‭ ‬مونتينيغرو،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬منتخبها‭ ‬في‭ ‬بودغوريتسا‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ثم‭ ‬يواجه‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

واختار‭ ‬الاتحاد‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬دراسة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السير‭ ‬الذاتية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬عربية‭ ‬وأوروبية‭ ‬وأميركية‭ ‬قبل‭ ‬وقوع‭ ‬الخيار‭ ‬على‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الكرواتي‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭ ‬الرسمي‭.‬

وسيكون‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬مطالبا‭ ‬بتجهيز‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬الداهمة،‭ ‬حيث‭ ‬يفتتح‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬بمواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭.‬

كما‭ ‬يتأهل‭ ‬لبنان‭ ‬لمشاركة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬ملعب‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬إذ‭ ‬سيواجه‭ ‬نظيره‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للبطولة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لوسيل‭ ‬المونديالي،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬منتخبي‭ ‬الصين‭ ‬وطاجيكستان‭.‬

وكان‭ ‬ليورتشيفيتش‭ (‬57‭ ‬عاماً‭) ‬حضور‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬الإنكليزية‭ ‬والألمانية‭ ‬والروسية‭ ‬والكرواتية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجارب‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬والنمسا‭ ‬وأذربيجان‭. ‬وكانت‭ ‬أولى‭ ‬تجاربه‭ ‬الإحترافية‭ ‬كلاعب‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1984‭ ‬و1986،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬أندية‭ ‬عدّة‭ ‬أبرزها‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمسوي‭ ‬وفرايبورغ‭ ‬الألماني‭ ‬ورويال‭ ‬أنتويرب‭ ‬البلجيكي‭. ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬يورتشيفيتش‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الكرواتي‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1990‭ ‬و1996‭.‬

أما‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية،‭ ‬فقد‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬ومنها‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬وسالزبورغ،‭ ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬عمل‭ ‬كمدرب‭ ‬مساعد‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬الإنكليزي‭ ‬وبشيكتاش‭ ‬التركي‭ ‬ولوكوموتيف‭ ‬الروسي‭. ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬عمل‭ ‬يورتشيفيتش‭ ‬كمدرب‭ ‬مساعد‭ ‬في‭ ‬منتخب‭ ‬كرواتيا‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2006‭ ‬و2012،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كمدير‭ ‬فني‭ ‬لمنتخب‭ ‬أذربيجان‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬محطاته‭ ‬التدريبية‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬