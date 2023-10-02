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راؤول يرفض تدريب شالكه

10/2/2023 7:21:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

جلسنكيرشن‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬إخباري‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬راؤول‭ ‬جونزاليس‭ ‬النجم‭ ‬السابق‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬وفريق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬رفض‭ ‬عرضا‭ ‬لتدريب‭ ‬شالكه‭ ‬الألماني،‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سنوات‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬شبورت‭ ‬بيلد‮»‬‭ ‬الأسبوعية‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬راؤول‭ ‬46‭ ‬عاما‭ ‬كان‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬لتدريب‭ ‬شالكه‭ ‬وأن‭ ‬اتصالات‭ ‬أجريت‭ ‬بالمقربين‭ ‬له‭ ‬لمعرفة‭ ‬مدى‭ ‬استعداده‭ ‬لتولي‭ ‬المهمة‭.‬

وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬راؤول‭ ‬رفض‭ ‬الأمر،‭ ‬ورغم‭ ‬ما‭ ‬يتردد‭ ‬حول‭ ‬أنه‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬منصب‭ ‬جديد،‭ ‬ولم‭ ‬ير‭ ‬الوقت‭ ‬مناسبا‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬شالكه‭.‬

ويتولى‭ ‬راؤول‭ ‬تدريب‭ ‬فريق‭ ‬الرديف‭ ‬بنادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬صغير‭ ‬ثم‭ ‬شارك‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬741‭ ‬مباراة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1994‭ ‬و2010،‭ ‬وتوج‭ ‬معه‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬ولقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬ست‭ ‬مرات‭. ‬وبعدها‭ ‬لعب‭ ‬راؤول‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬شالكه،‭ ‬بين‭ ‬2010‭ ‬و2012،‭ ‬وكان‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬الجماهير‭.‬

وهبط‭ ‬شالكه‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بنهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وأعلن‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬مديره‭ ‬الفني‭ ‬توماس‭ ‬ريس‭ ‬بعد‭ ‬البداية‭ ‬المتواضعة‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭.‬

ويتولى‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬ماتياس‭ ‬كروتزر‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت،‭ ‬ويتطلع‭ ‬النادي‭ ‬لتعيين‭ ‬مدير‭ ‬فني‭ ‬جديد‭ ‬استعدادا‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬المقبلة‭.‬

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